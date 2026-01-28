İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı müzakereye hazır olduğunu ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceğini duyurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak yanıt verildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir." ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirtti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Garibabadi konuyla ilgili verdiği demeçte, İran ile ABD arasında şu an için herhangi bir resmi müzakere sürecinin bulunmadığını ancak dolaylı mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi.

İranlı yetkili, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz." dedi.

ABD'nin sınırlı saldırı ihtimaline değinen Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Garibabadi, ABD ile müzakere sürecinin başlaması halinde İran'ın olası bir savaşa karşı hazırlık seviyesini düşürmeyeceğini belirterek, "Düşmanın savaş düzeni göz önüne alındığında bizim için müzakere öncelik değil, İran'ın önceliği ülkeyi savunmaya yüzde 200 hazır olmaktır." ifadelerini kullandı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "İran'a büyük bir filonun geldiğini" duyurmuştu.

Trump, açıklamasında "Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla hızla ilerliyor" diye yazdı.

Açıklamasının devamında Trump, "Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başındaki büyük uçak gemisi Abraham Lincoln var. Venezuela'da olduğu gibi, gerekirse hız ve hızda hızı hızla yerine getirmeye hazır, parlak ve muktedir" diye yazdı.

ONLARCA UÇAK VE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SEVK EDİLDİ

Bununla birlikte ABD Başkanı'nın emriyle onlarca uçak ve hava savunma sistemi de sevk edildi.

Trump, İran'la anlaşmaya varılması gerekmediğini söyleyerek, "Umarım İran hızla yürüyor ve tüm taraflar için iyi olan, adil ve özgürlükçi bir anlaşma müzakere edecek" ve "NÜKLEER SİLAHLAR YOK" diye ekledi.

Trump "Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi: ANLAŞMA YAPIN!" dedi.

İran'a karşı daha önce yapılan operasyona değinen Trump, "Anlaşma gerçekleşmedi ve İran'ın büyük oranda serbest bırakıldığı "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin verilmesine izin verilmedi" diyerek İran yönetimini tehdit etti.