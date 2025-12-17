Karadeniz'de seyreden gemilere düzenlenen saldırıların ardından bir İnsansız Hava Aracı’nın da, Türk hava sahasına yönelip F-16’larımız tarafından vurulması bölgedeki tansiyonu yükseltti. Normal boyutlardan küçük olan ve önce meteoroloji uydusu olabileceği değerlendirilen hava aracı kontrollü biçimde takip edildi ve İHA olduğu netleşince yerleşim yeri dışında F-16 ile vuruldu.

KARAKUŞ’UN SÖZLERİ

İHA'nın enkazı Hava Kuvvetleri tarafından incelenecek ve menşei belirlenecek. Bu ay başında da Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda gıda yüklü üç Türk gemisi hasar almıştı.

Hava Lojistik ve Çekiç Güç eski Birleşik Komutanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada "Rusya, ABD ön plana çıkacağı için ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinden memnun değil. Düşürülen İHA da Rusya’ya ait ve FIR hattını kısa süre kapatıp F-16’mız tarafından 20 milimlik top ile düşürdük. Bilmeden konuşanlar ‘Füze ile düşürdük yazık değil mi, bir füze kaç lira’ falan diye yorum yapıyor. F-16’larda 632 adet makineli top mermisi vardır, birini kullanıp, İHA’yı düşürdük" dedi.

"İHA'YI EMNİYETLİ BÖLGEDE VURDUK"

Milli Savunma Bakanlığı da vurulan İHA konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada "Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izi tespit edilerek takibe alınmış, hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, F-16’lara alarm reaksiyon görevi verilmiş, kontrolden çıkan İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu tespit edildikten sonra da, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denildi.

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYORLAR"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler eski Başkanı, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de SÖZCÜ’ye “Bunların hepsi Karadeniz’de 4. yılına giren savaşta Türkiye’yi Rusya ile karşı karşıya getirmeyi amaçlayan girişimler. Daha önce de gemilerimize saldırılar oldu. Türkiye’yi de savaşın içine çekmek istiyorlar. Türkiye bu tuzaklara düşmeyecek kadar olgun bir devlettir’’ açıklaması yaptı.