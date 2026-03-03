İran’daki gerginliğin tırmanması bölgesel çapta bir satış dalgasına yol açarken, savaşın etkisi en çok Borsa İstanbul’da hissedildi. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 5.3 düşüş yaşadıktan sonra kayıplarını kısmen telafi ederken, Türk Lirası ise dolar karşısında 43.98 seviyesinde neredeyse hiç değişmedi. CDS risk primi 10 puan yukarı giderek 250 baz puana yükselip son üç ayın en zayıf seviyesine gelirken, Londra piyasasında TL faizleri yükselişe geçti.

Çatışmanın enerjiye bağımlı Türkiye’nin enflasyon görünümünü kötüleştirebileceği endişesiyle yabancı yatırımcı TL tahvillerden çıktı, TL tahvil getirileri arttı. Aynı zamanda bankacılar, carry trade yoluyla yüksek faizden yararlanmak için TL’ye gelen sıcak paranın da dörtte birinin çıktığı tahmin ediyor. Bankacılar, yabancıların 10 milyar dolarlık carry trade çıkışı yaptıklarını tahmin ediyor.

ALTINA TEMKİNLİ KAÇIŞ

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte ise yükseliş var. Ancak bu yükseliş, ‘herkes parasını çekip kaçıyor’ görüntüsünden çok, savaş riskine karşı temkinli bir fiyatlama oldu. Altın yüzde 2.3 yükselişle en yüksek 5 bin 419 doları, gümüş 97 dolara yükseldikten sonra yüzde 6’yı aşan düşüşle 87 dolara geriledi. Borsa İstanbul’da bankalar ve genel kayıplara öncülük ederken, BIST 100 günü yüzde 2.71 değer kaybederek 13.346 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 7.43, holding endeksi yüzde 3.90 değer kaybetti. Bugün açıklanacak enflasyon verisi haftanın ikinci kırılma noktası olacak. Faiz indiriminin öteleneceği beklentisi en çok bankaları olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre bundan sonrasını savaşın ne kadar süreceği belirleyecek.

Merkez Bankası 6 milyar $ yaktı

ABD merkezli Bloomberg, kamunun TL’yi savunmak için dün öğlen yaklaşık 6 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Konuya yakın kaynaklara göre, Merkez Bankası da Borsa İstanbul’un türev piyasasında lira kontratlarında aktif rol oynadı. MUFG Bank Türkiye Hazine Başkanı Onur Ilgen, “Merkez bankasının döviz satışları sayesinde liranın nispeten istikrarlı kalmasını bekliyorum, ancak ek sıkılaştırma önlemleri ve petrol fiyatlarının da olumsuz etkilediği enflasyon görünümündeki bozulma nedeniyle tahvillerde negatif bir trend bekliyorum” dedi.

BAE işlemleri durdurdu, İsrail borsası yükseldi

İran ile savaşa giren İsrail borsaları yüzde 4 artışla günü kapatırken, New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.06 azalarak 48.456 puana geriledi. Hava yolu şirketlerinin hisseleri düştü, savunma şirketlerinin hisseleri yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri ise Abu Dabi ve Dubai’deki borsalarda işlemleri iki gün (2-3 Mart) durdurdu. Avrupa’da da endeksler kırmızıya döndü.