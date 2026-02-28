Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"- İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı.
- Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz.
- Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var.
- Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim.
- Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır."