Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"- İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı.

- Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz.

- Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var.

- Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim.

- Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır."