ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve eskort gemileri, Girit açıklarına kadar geldi. Dev uçak gemisinin İsrail'in açıklarına varmasına sadece bir ila iki gün kaldı.

Venezuela fatihi dev geminin İsrail açıklarına varmasıyla tüm dünyanın beklediği İran'a saldırının başlaması son derece olası görünüyor.

Uçak gemisinin konuşlanmasının arifesi olan bu günlerde, İranlıların telefonlarına esrarengiz bir mesaj geldi.

Kısa ve öz olan mesaj, İranlılar için bir hayli garip bir numaradan atıldı. Mesajda ise "İran'ın ezilen halkına — ABD Başkanı eylem adamıdır" yazdı.

İran'ın muhalif haber ajansları hızla mesajı paylaşmaya başladı. Muahlifler, İran'ın SMS sisteminin siber saldırı sonucu etkilendiğini iddia etti.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARININ ÜSTÜNE GELDİ

Bu mesaj, aynı zamanda İran'da yeniden başlayan öğrenci protestolarıyla eş zamanlı olarak İranlıların telefonlarına ulaştı.

3 şehre yayılan protestolarda İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yakıldı, İran Şahlık bayrağı açıldı.

Binlerce öğrenci "Hamaney'e ölüm" sloganları attı ancak Ocak ayındaki protestolarda binlerce kişiyi öldüren İran rejimi bir kurşun bile sıkmadı.

ABD Başkanı, daha önce "İranlı protestocuların öldürülmesi" durumunda askeri operasyonu başlatacağın söylemiş ve daha önceki operasyonu protestocuların öldürülmeyeceği taahhüdünü aldıktan sonra durdurduğunu söylemişti.