ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan bir oteli vurdu. Otel alev alev yandı. O ANLAR KAMERALARDA Saldırı anları ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, bina yakınlarından dumanların yükseldiği görüldü. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

