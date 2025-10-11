Filistinliler, İsrail saldırıları sebebiyle harap olan Gazze şeridine kamyonetler, kağnı arabaları ve sırtlarındaki çantalarla döndüler.

Bazı şanslı aileler evlerini tek parça halinde buldu. Ancak çoğunun oturduğu binanın iskeleti bile kalmamıştı.

Buna rağmen iki yıldır amansız bir katliama maruz kalan Gazze sakinleri, mutluluklarını paylaştı.

Çocuklar harabelerin arasında oynadı, ebeveynler şarkı söyledi. Yine, yeniden yuvaları olan şehri temizlemeye, yaşancak bir yer yaratmaya koyuldular.

Gazze'de ateşkes resmen başlarken, İsrail tankları ise çekildikleri 'sarı hat' boyunca konuşlandı ve Gazze'yi namlularıyla izlemeye başladı.

'DÖNDÜKLERİNİ GÖRMEK İNANILMAZ'

Gazze sakini Bilal Ebu Madin, parçalanmış El Reşid yolundan geçen yüzbinlerce insanın şehre girişini izledi.

Ebu Madin, “İnsanların geri döndüğünü görmek inanılmaz, yaşadıklarımızdan sonra bunun gerçek olup olmadığını sorguluyorum. Kuzeye dönemeyeceğimizden korkmuştuk ama savaşın sonuna gelmiş gibiyiz" dedi. Yüzünde bir gülümseme vardı.

Ebu Madin, El-Raşid Yolu’nun açıldığını duyduklarında arkadaşlarıyla birlikte hemen eşyalarını alıp yola çıktıklarını anlattı.

Evinin yoluna tutan Gazze sakini, “Bir süre burada kalıp, yaşanan her şeyi sindirmek istiyorum. Sonra Gazze’ye gideceğim” dedi.

Gazze'den geriye kalan süliete bakarak, “Dönünce her şeyin yıkılmış olacağını biliyorum.” dedi.

Gözleri uzaklara dalarken sessizce ekledi: “Bu savaşta filmlerde bile göremeyeceğimiz şeyler yaşadık, birçok arkadaşımı kaybettim”

HARABELERİN ARASINDA, OCAKLAR YANIYOR

İsrail askerlerinin çekilmeye başlaması, savaşın sona ermesini öngören anlaşmanın ilk aşamasını oluşturdu.

İnsanlar kıyı yolunda kuzeye, Gazze Şehri’ne doğru ilerledi. Şehrin günler önce İsrail ordusunun en ağır saldırılarına sahne oldu.

40 yaşındaki Gazze vatandaşı İsmail Zayda “Şükürler olsun, evim hala ayakta. Ancak çevremde her şey yok olmuş. Mahallem yok, komşularımın evleri yok, bütün semtler silinmiş" diyerek mahallesinin durumunu anlattı.

Güneyde, halk bu yıl İsrail ordusunun yerle bir ettiği Han Yunus’un kalıntıları arasında ilerledi. Her adımda toz kalksa da, Filistinliler evlerine bir kere daha döndü.

Han Yunus'a dönen Ahmed el-Brim, önüne ve arkasına tahta parçaları bağlanmış bisikletini iterek evini aradı. Gazın olmadığı Gazze'de, tahtaların yakıldığı sobalarda yemek pişiyor.

El-Brim, “Evimize döndük ama her şey yok edilmiş. Mobilya yok, kıyafet yok, hiçbir şey kalmamış” diye konuştu. Bu esnada soba ateşi yakıldı, harabelerin arasında bir ocak canlandı.

BEYAZ SARAY'DA 'BARIŞ' SESLERİ

Filistin sağlık yetkilileri, ordunun çekilmesinin ardından tıp ekiplerinin Gazze genelinde 100 ceset bulduğunu açıkladı.

Ateşkes, iki yıllık savaşın sona ermesi için atılmış en büyük adım oldu. Anlaşma kapsamında rehine ve mahkum takası yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Herkes artık bu savaştan yoruldu” dedi.

Ateşkesin kalıcı olacağına inandığını söyleyen Trump, planının bazı ayrıntılarının hâlâ netleştirilmesi gerektiğini kabul etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, televizyonda yaptığı konuşmada “Hamas silahsızlandırılacak, bu kolay yoldan olursa iyi olur, olmazsa zor yoldan olur” dedi.