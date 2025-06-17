İran ve İsrail arasındaki savaş, beşinci gününde barışa bir adım daha uzaklaştı. İran'ın Tebriz kentinde iki patlama yaşanırken İran'ın füzelerinin de İsrail havasahasına girdiği aktarıldı.

Tebriz'deki patlamanın nedeni hava saldırısı olarak kesinleşti. Görüntülerde, siyah dumanların askeri bir tesis olduğu öne sürülen bir binadan yükseldiği görüldü.

Tebriz'in başka noktalarının da vurulduğu aktarıldı. Kaşan'da ise 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail kırmızı alarm sistemi ise, İran'ın fırlattığı füzeler sebebiyle uyarıda bulundu. Kısa süre sonra iran füzeleri Tel-Aviv'e düştü. Son haberlere göre 5 kişi yaralandı.

Tel-Aviv'de bazı konutların vurulduğu kameralara yansırken, İran füzelerinin İsrail'deki bir otobüs garını vurduğu görüldü.

Tel-Aviv

İSRAİL: 'İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ'

İsrail jetleri Tahran'ın derinliklerinde düzenledikleri bir hava saldırısında İran'ın en üst düzey askeri yetkilisi ve Dini Lider Hamaney'e yakın komutanı Ali Şadmani'yi öldürdüğünü duyurdu.

Şadmani İran'ın acil durum askeri karargahını yönetiyordu ve hem Devrim Muhafızlarını hem de orduyu denetliyordu.

Selefi Alem Ali Raşid'in ilk saldırılarda öldürülmesinin ardından bu göreve atanmıştı. İsrail'in bu duyurusunun ardından İran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

İRAN SAVUNMALARI MI DENİYOR?

İran'ın, daha önce bir günde fırlattığı 150 füzeye göre çok daha düşük miktarda füze fırlattığı belirtildi.

İran, dün gece de saldırılarının şiddetini düşük tutmuş ancak "büyük bir saldırıya başladığını" ifade etmişti.

İran kaynakları nu saldırıların "Demir Kubbe'nin zayıflıklarını saptamak için yapılan deneme atışları" olduğunu öne sürdü. Ancak bu hususta resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP G7'Yİ APAR TOPAR TERK ETTİ

Bu esnada ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesinin bitimine bir gün kala terk etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Trump'ın 'Orta Doğu'da ateşkesi sağlamak için zirveyi terk ettiğini" söyledi ancak Trump bu açıklamayı sert bir dille yalanladı. Macron'u "medya meraklısı" olarak tanımladı.

Trump, "çok daha öneml bir sebeple G7 zirvesini terk ettiğini" ifade etti, ancak bu sebebi belirtmedi.

Bunun yanında Trump, bir başka sosyal medya paylaşımında "İran'ı defalarca uyardım. NÜKLEER BOMBAYA SAHİP OLAMAZLAR! Tehran'ı boşaltın" ifadelerine yer verdi.