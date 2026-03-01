Orta Doğu'da haftalardır beklenen çatışma dün sabah saatlerinde başlarken, İsrail ve ABD ordusu tarafından İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İranlı siyasetçileri hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleşti.

İran, saldırılara yanıt vermek için İsrail ve Körfez ülkelerini hedef alırken, Türkiye dışındaki tüm komşu ülkelerine füze saldırısında bulundu.

Dünya petrol ticaretinin yüzde 25'ini oluşturan Hürmüz Boğazı İran tarafından gemi trafiğine kapatılırken, şu anda Hürmüz Boğazı'n da bulunan gemilerin akıbeti merak ediliyor.

TÜRK GEMİSİ APAR TOPAR İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hürmüz Boğazı'nda seyir halinde bulunan ve bir Türk şirketine ait olan 'Boğaziçi' adlı LPG tankeri, çatışmaların ortasında kalmamak ve İran tarafından olası bir saldırının hedefi olmamak için AIS sistemindeki sinyalini değiştirdi.



Gemi, yakındaki gemilerin kerterizini ve mesafesini radar benzeri bir ekran formatında gösteren AIS sistemindeki adını 'Müslüman ve Türk gemisi' anlamına gelen 'MUSLIMS VSL TURKISH' olarak değiştirdi.







