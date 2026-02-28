Orta Doğu’da savaş riski yeniden tırmanırken, küresel finans piyasaları gelişmeleri kapalı seansla karşılıyor. Cumartesi günü gerçekleşen askeri hamle nedeniyle ABD, Avrupa ve Asya’daki büyük borsalarda işlem yapılmıyor.

Hafta sonu olması nedeniyle başta New York Stock Exchange, NASDAQ, London Stock Exchange ve Tokyo Stock Exchange olmak üzere büyük finans merkezleri kapalı bulunuyor. Altın vadeli işlemlerde de aynı durum geçerli.

PETROL VE ALTIN İÇİN KRİTİK PAZARTESİ

Jeopolitik krizlerin ilk etkisi genellikle enerji ve güvenli liman varlıklarında görülüyor. Çatışmanın genişlemesi halinde Hürmüz Boğazı çevresinde bir risk oluşursa petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanabilir.

Altın ve dolar talebi de artabilir, resmi piyasa işlemleri hafta sonu durduğu için fiyatlama etkisi tam anlamıyla henüz görülmüş değil.

Altının onsu dün gece kapanış seansında 5 bin 248 dolarda bulunurken, gümüş ise 93,78 dolarda kapattı.

KRİPTO PİYASASI AÇIK

Hafta sonu açık olan tek büyük küresel piyasa ise kripto varlıklar. Özellikle Bitcoin ve diğer dijital varlıklarda volatilitenin arttığı gözleniyor. Bitcoin 65.822 dolardan 63.479 dolara kadar geriledi.

BELİRSİZLİK FİYATLANACAK

Finans çevreleri, savaşın süresi ve kapsamının belirleyici olacağı görüşünde. Pazartesi günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte küresel ölçekte ilk sert fiyatlamaların görülebileceği, ABD ve Avrupa seanslarında ise risk iştahının test edileceği ifade ediliyor.

Özetle; küresel piyasalar şu an kapalı olsa da, savaşın ekonomik etkisinin gerçek bilançosu önümüzdeki ilk işlem gününde netleşecek. Gözler şimdi Pazartesi sabahına çevrildi.