Kuveyt’te kritik gelişmeler yaşandı. ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı düştü. Kuveyt ordusu, ülke genelinde birden fazla Amerikan savaş uçağının kaybedildiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise yaptığı açıklamada bazı uçakların dost ateşi sonucu yanlışlıkla vurulduğunu bildirdi. Bölgede tansiyonu yükselten ciddi bir hata söz konusu. Ayrıntıları birazdan ele alacağız.

İran’ın başkenti Tahran’da da dikkat çeken gelişmeler var. Gandhi Hastanesi saldırıların hedefi oldu. Vurulan hastanede acil durum ilan edilirken, sağlık personelinin yeni doğan bebekleri ve kritik durumdaki hastaları panik içinde daha güvenli alanlara tahliye ettiği bildirildi. Sivil altyapının hedef alınması, çatışmanın boyutuna dair yeni bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de bir okul vurulmuştu.

Gözler Türkiye sınırında. İran hattında artan hareketlilik, olası bir göç dalgası ihtimalini gündeme getiriyor. Sınır duvarının geçişleri kontrol altına almak açısından kritik rolü bir kez daha tartışılıyor. Sahadaki durumu ayrıntılı şekilde aktaracağız.

ABD cephesinde ise Savunma Bakanlığı’ndan açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da operasyonla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan’ın devlet enerji devi Suudi Aramco, İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının ülkenin doğusundaki Ras Tanura petrol tesisini hedef almasının ardından rafinerideki faaliyetlerin tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu açıkladı. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı. Yetkililer alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Ras Tanura sıradan bir tesis değil. Günlük yaklaşık 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip. Aynı zamanda Körfez’in en büyük açık deniz petrol yükleme terminallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Buradan yüklenen tankerler Avrupa’dan Asya’ya kadar küresel enerji akışının önemli bir bölümünü taşıyor. Bu nedenle saldırı sadece Suudi Arabistan’ı değil, dünya enerji piyasalarını da alarma geçirdi.

İlk bilgilere göre hava savunma sistemleri bazı hedefleri havada imha etti. Ancak düşürülen hedeflerin parçalarının tesise isabet etmesi sonucu yangın çıktığı değerlendiriliyor. Buna rağmen üretimin geçici olarak durdurulması, çatışmanın artık askeri hedeflerin ötesine geçerek ekonomik altyapıyı da hedef aldığı yorumlarına yol açtı.

Uzmanlara göre bu saldırı, İran–ABD–İsrail hattındaki gerilimin enerji cephesine taşındığını gösteriyor. Petrol fiyatlarında artış gözleniyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki sevkiyat güvenliği yeniden tartışma konusu. Küresel piyasalar tek bir soruya odaklanmış durumda: Savaş petrol akışını ne kadar etkiler? Akış tamamen kesilir mi, yoksa ne zaman eski seviyesine döner?