Orta Doğu’da namlular İran’a çevrilmişken, internet dünyasında kan donduran bir pazar kuruldu. ABD ve İran arasındaki gerilimi saniye saniye takip eden bir platform, yapay zekayı da arkasına alarak ‘canlı savaş odası’ açtı. Tahran ve İsfahan sokaklarının röntgenini çeken bu sistemde, bombaların nereye düşeceği üzerine milyonlarca dolarlık bahisler havada uçuşuyor. İnsanlık dramı, dijital bir kumara dönüştü!

Dijital dünyada "Glint Intel" adıyla yayılan bu yeni nesil izleme sistemi, savaşın ne kadar korkunç bir noktaya evrildiğini kanıtlıyor. Kurulan dijital oda, sadece uyduları değil, İran’ın kalbi Tahran’dan nükleer tesislerin göbeği İsfahan’a kadar binlerce yerel kamerayı süzüyor. Yapay zeka; yoldan geçen her askeri kamyonu, hangardan çıkan her uçağı anında tespit edip "hedef" olarak işaretliyor. Siren sesleri bile anlık olarak haritaya işleniyor.

İNSANLIĞIN BİTTİĞİ NOKTA: MİLYONLUK SAVAŞ BAHİSLERİ

Haberin en mide bulandıran kısmı ise bu gerilimin bir oyun malzemesi yapılması. Uluslararası bahis sitelerinde; "İlk füzeyi kim ateşleyecek?", "Trump 48 saat dolmadan vuracak mı?" gibi başlıklar altında milyonlarca dolarlık devasa bir hacim oluştu. Savaş tamtamları çaldıkça bu kirli pazardaki rakamlar katlanıyor. Bazı kullanıcıların, bahis kazanmak için sosyal medyada sahte patlama videoları yayarak manipülasyon yaptığı bile söyleniyor.

BÜYÜK KAÇIŞ BAŞLADI

Diplomasi masası tuzla buz olunca, Batılı ülkeler de düğmeye bastı. ABD’nin ardından Avrupa başkentlerinden de "Bölgeyi hemen terk edin" emirleri yağmaya başladı. Havalimanlarında izdiham yaşanırken, büyükelçiliklerdeki diplomatik personelin gizli belgeleri imha ederek şehirden ayrıldığı konuşuluyor. Tahliye uçakları için bilet fiyatları fırlamış durumda, bölge tam bir can pazarına döndü.

DİPLOMASİ BİTTİ, NAMLU GÖRÜNDÜ

Cenevre'deki görüşmelerden sonuç çıkmayınca Washington’da ipler tamamen koptu. Donald Trump'ın İran'a verdiği süre dolmak üzereyken, Beyaz Saray’dan gelen sinyaller artık konuşma vaktinin bittiğini gösteriyor. Sınır hattına yığılan İran füzeleri ile Basra Körfezi'ne demirleyen ABD donanması arasındaki mesafe hiç bu kadar kısalmamıştı.