İngiltere merkezli kahve zinciri Caffè Nero, hem İngiltere’de hem de yurt dışında yeni mağazalar açmaya devam edeceklerini duyurdu.
Ancak şirket, Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı ekonomik baskı ve artan personel maliyetleri nedeniyle kahve fiyatlarında artış beklendiğini bildirdi.
Şirketin çoğunluk hissedarı Gerry Ford, bir fincan kahvenin fiyatının düşmesinin kısa vadede mümkün görünmediğini belirtti.
Enerji maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ve Orta Doğu’daki çatışmaların sürmesi halinde fiyatların yeniden artma riski bulunduğuna dikkat çekildi.