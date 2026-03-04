ABD ve İsrail’in 28 Şubat itibarıyla İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar ve ardından gelen misilleme saldırıları beşinci gününe girerken, çatışmaların sadece askeri değil, devasa ekonomik faturası da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar sürerken, operasyonun devam edeceği öngörüsüyle birlikte savaş harcamalarını anlık olarak hesaplayan dijital bir veri takip sistemi devreye alındı.

Tek bir bombanın maliyetinin dahi binlerce doları bulduğu modern savaş ortamında, Orta Doğu’daki bu son gerilimin insan tahayyülünü zorlayan mali boyutu kurulan web sitesi üzerinden saniye saniye izlenebiliyor.

İLK 24 SAATTE 779 MİLYON DOLAR

Harekâtın başladığı ilk 24 saatlik dilimde ABD ordusunun askeri harcamalarının yaklaşık 779 milyon dolara ulaştığı hesaplanırken, operasyonun lojistik ve stratejik yığınak maliyetleri de dikkat çekici rakamlara ulaştı.

Bölgeye sevk edilen düzinelerce savaş uçağı ve deniz aracının konuşlandırılmasının ek olarak 630 milyon dolarlık bir bütçe gerektirdiği tahmin ediliyor. Ayrıca bölgede aktif görev alan her bir uçak gemisi grubunun günlük işletme maliyeti yaklaşık 6,5 milyon dolar seviyesinde seyrederek savaş ekonomisinin sürdürülebilirliği üzerindeki baskıyı artırıyor.

SANİYE BAŞINA BİNLERCE DOLAR HARCANIYOR

Küresel kamuoyunun hizmetine sunulan "iran-cost-ticker" adlı platform, savaşın faturasını tahmini bir veri modelleme yöntemiyle dijital ekrana yansıtıyor. Sitede yer alan verilere göre, saldırıların başladığı ilk günden bu yana genel maliyet 4 günde 2 milyar 300 milyon 893 bin 323 dolara aştı.

Her geçen dakika yükselmeye devam eden bu rakamlar, savaşın saniyelik bedelinin 2 bin 500 dolar, günlük maliyetinin ise yaklaşık 220 milyon dolar olduğunu ortaya koyuyor.

ÜLKELERİN SAVUNMA BÜTÇESİNDEN FAZLA

Ortaya çıkan maliyet birçok ülkenin yıllık savunma bütçesinden daha fazla olduğu kaydedildi. Bu miktar, Gürcistan, Estonya veya Arnavutluk gibi ülkelerin tüm bir yıl boyunca ordularına ayırdığı toplam bütçeden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Hava Savunma Sistemleri: Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan Patriot bataryasının yaklaşık maliyeti 1 milyar dolardır. Bu para ile 5 günde 2 tam teşekküllü Patriot bataryası "yakılmış" oldu.