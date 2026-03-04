Ortadoğu'da alevlenen çatışma yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı PJAK ile ayrılıkçı terör örgütü PAK'a yönelik kapsamlı bir insansız hava aracı operasyonu düzenledi. Saldırıda her iki örgüte ait Irak topraklarındaki kampların 30 İHA ile vurulduğu ve hedeflerin imha edildiği açıklandı.

ETKİSİZ HALE GETİRDİLER



İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan resmi açıklamada, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde konuşlanan ve İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara operasyon emrinin verildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu grupların hedef alınarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Operasyonun, bölgedeki çatışmanın giderek daha fazla aktörü içine çektiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Irak Kürt Bölgesi'nin bir kez daha vekâlet savaşlarının hedef tahtasına oturması ise bölgesel istikrarsızlığın derinleşebileceğine işaret ediyor.

ABD VE İSRAİL PKK'YI KULLANMAYI HEDEFLİYOR

İsrail merkezli JFEED’te yer alan bir analize göre, İran sınırındaki mevzilerin hedef alınması, Tahran’ın sınır hattındaki kontrolünü zayıflatmayı ve İran’ın yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan batı vilayetlerinde PKK/PJAK terör örgütüyle baskıyı artırmayı amaçlıyor.

İran ve Irak’ta faaliyet gösteren PKK’nın uzantısı PJAK 2004 yılında İran’da kuruldu. Yıllarca İran’a karşı silahlı eylemlerde bulunan örgütün Suriye ve Türkiye’deki örgüt yapılanmasından militan sevk etmeye başladı. 6 İranlı ayrılıkçı Kürt örgüt ile birleşerek son zamanlarda güç topladığı saha uzmanları tarafından aktarılıyor. “İran Kürdistanı Siyasi Güçler İttifakı” adıyla bir araya gelen grubun PJAK çatısı altında eylem yapacağı açıklandı. Suriye hükümeti ile olan entegrasyon anlaşması sonucu 2 bin ağır silahlı SDG’linin İran’daki PJAK üstlerine kaydırıldığı aktarılmıştı. Öcalan’ın liderliğini tanıyan PJAK, Terörsüz Türkiye sürecine katılmayı ve silah bırakmayı reddediyor.