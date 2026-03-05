ABD/İsrail ortak saldırısı devam ederken İran yeni kozunu masaya sürdü. ABD'nin çekindiği Şahid-136 dronunun daha gelişmiş versiyonu olan Hadid-110 savaşta kullanılmaya başlandı.

Hadid-110 torbojet motor ile 510 kilometre hıza ulaşabiliyor ve radarlara yakalanması daha zor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik saldırılarda ilk kez "Hadid-110" adlı jet motorlu insansız hava aracını kullandığı bildirildi.

İran medyası ve Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, söz konusu dronun ABD hedeflerine karşı operasyonlarda devreye alındığını aktardı.

İRAN'IN EN HIZLISI

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre Hadid-110'un en dikkat çeken özelliği turbojet motorla donatılmış olması. Üçgen (delta kanat) tasarıma sahip olan dronun saatte yaklaşık 510 kilometre hıza ulaşabildiği ve İran envanterindeki en hızlı insansız hava araçlarından biri olduğu belirtiliyor.

Askeri analistler, Hadid-110'un özellikle hava savunma sistemlerini aşmak amacıyla geliştirildiğine dikkat çekiyor.

HIZLI VE TAKTİKSEL GÖREVLER İÇİN TECİH EDİLİYOR

Şahid-136 saatte yaklaşık 180 kilometre hız yapabilirken, Hadid-110'un hızının 510 kilometreye kadar çıkabildiği ifade ediliyor. Buna karşılık Şahid-136 yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip uzun menzilli bir dron olarak öne çıkarken, Hadid-110'un menzilinin 350 ila 400 kilometre arasında olduğu belirtiliyor.Hadid-110'un havada yaklaşık bir saat kalabildiği ve bu nedenle uzun menzilli saldırılar yerine hızlı ve taktiksel görevler için tasarlandığı değerlendiriliyor.

OPERASYONEL BİR GÖREVDE İLK KEZ KULLANILIYOR

Hadid-110 dronu ilk kez 12 Şubat 2025'te tanıtılmış ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katıldığı ortak askeri tatbikatlarda test edilmişti. İran medyasına göre söz konusu sistem, son saldırılarla birlikte ilk kez operasyonel bir görevde kullanılmış oldu.