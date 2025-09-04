Türkiye dün akşam İstanbul'da bir savcının korkunç şekilde öldürülmesi olayıyla sarsıldı.

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saat 21.15 sularında yemek yediği sırada yanına gelen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Katil zanlısı olay yerinde yakalandı.

HUSUMET İDDİASI

İddiaya göre restoran Savcı Kayhan'ın ailesine aitti.

Mustafa Can Gül, yaklaşık 2 yıl önce Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede garson olarak çalışıyordu.

İşe uyuşturucu kullanıp giden Gül, Savcı Kayhan tarafından uyarıldı. Bu durum devam edince de Savcı Erhan işine son verdi.

Bu husumetten dolayı zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye geldiği belirlenirken, şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi.

3 SUÇTAN KAYDI VARDI, CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Katil zanlısı Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı öğrenildi.

KATİLİN BABASI DA MADDE BAĞIMLISI

Katil Mustafa Can Gül, liseden yeni mezun olmuştu.

Taşdelen IMKB okulunda eğitim gördü. Olaydan sonra Savcı Ercan Kayhan ile aynı karede fotoğrafları da ortaya çıktı.

Öte yandan katilin babasının da madde bağımlısı olduğu ileri sürüldü.