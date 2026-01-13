Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın bitişiğinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hâkim Aslı Kahraman, savcı olarak görev yapan eski eşi Muhammet Çağatay Kılıçaslan tarafından odasında silahla kasıklarından vuruldu.







ODASINDA SİLAHLA VURDU



Saldırının ardından ağır şekilde yaralanan hâkim Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralı hâkimin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Olay sonrası saldırının yaşandığı alana çok sayıda güvenlik gücü yönlendirilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan gözaltına alındı.

Saldırı, kadın hâkim odasında meydana geldi. Savcı Kılıçaslan, salondaki eski eşi hâkim Kahraman'a ateş etti.

Hâkim Kahraman saldırı sonrası kasığından vuruldu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen hâkim, en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.

CİNAYETE ÇAYÇI ENGEL OLDU



Savcı Kılıçaslan, eski eşi Kahraman'a ikinci kez ateş etmeye çalışırken saldırıya odada bulunan çaycı engel oldu. Saldırıyı engelleyen çaycının aynı zamanda Maltepe açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduğu öğrenildi.





SAVCIYA “KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS” SUÇLAMASINDAN SORUŞTURMA AÇILDI



Kartal’daki Bölge Adliye Mahkemesi’nde gerçekleşen saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hâkimi vuran ve gözaltına alınan savcı gün içinde “mevcutlu olarak” İstanbul Adalet Sarayı’na getirilecek.





