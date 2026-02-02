Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, sosyal medyadaki paylaşımları incelerken yeni doğmuş bir kangal yavrusunun kar üzerinde soğukta bekletildiği görüntülere denk geldi. Görüntülerde henüz doğalı 1 hafta olan yavru köpeğin soğuktan titrediği görülüyordu. Yapılan değerlendirmede, şüphelinin fotoğraf ve video çekmek için yavru köpeği kısa süreliğine bile olsa annesinden ayırdığı belirlendi.

Ayrıca aynı kişinin hesabında, Munzur Nehri kıyısında iki köpeğin bir yaban domuzunu boğarak katlettiği anlara ait paylaşımlar da tespit edildi. Bunun üzerine Başsavcı Cansu, olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan tutuklandı.

Başsavcı, sokak hayvanlarına yönelik eziyet ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans uygulanacağını vurguladı.