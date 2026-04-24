ABD Adalet Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada bir ABD özel kuvvetler askerinin tutuklandığını duyurdu.

Askerin tutuklanma sebebi ise devlet sırlarını kullanarak bahis oynayıp 400 bin dolar kazanması oldu.

Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'da görevli 38 yaşındaki Başçavuş Gannon Ken Van Dyke, eski Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanma operasyonun planlama ve uygulama aşamaları hakkında operasyon öncesi elde ettiği hassas bilgileri bahis oynamak için kullandı.

Nicolas Maduro yakalanmadan dakikalar önce dev bir bahis oynayan asker, onlarca kişinin öldüğü operasyon hakkında devlet sırları üzerinden yüz binlerce dolar kazandı.

HARCADIĞININ 132 KATINI ELDE ETTİ

Federal savcılar Van Dyke'ın Aralık ayında hava durumundan savaşların nasıl biteceğine kadar her konuda bahis oynanabilen bir sitede hesap açtığını ve Maduro ile Venezuela odaklı piyasalarda yaklaşık 33 bin dolar harcayarak 13 farklı bahis oynadığını belirtti.

Başçavuşun gizli askeri operasyonları asla ifşa etmeyeceğine dair gizlilik sözleşmeleri imzaladığı ancak buna rağmen elde ettiği kazancı önce bir yabancı kripto para kasasına gönderdiği ve ardından yeni bir çevrimiçi aracı kuruma aktardığı öğrenildi.

Bahis sitesi ise devlet sırlarıyla bahis oynayan askeri tespit ederek Adalet Bakanlığına bildirdiğini ve sistemlerinin çalıştığını ifade etti.

Güney New York Bölgesi ABD Savcısı Jay Clayton sanığın hassas bir askeri operasyonun zamanlaması ve sonucuna dair gizli bilgileri kullanarak kendisine emanet edilen güveni istismar ettiğini ve bunun federal yasalar uyarınca suçun devlet sırlarını kar amaçlı kullanmak olduğunu vurguladı.