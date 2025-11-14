İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasına göre, son yıllarda 25,6 ton uyuşturucunun 82 kez yurt içi ve yurt dışına sevkiyatını sağladıkları ve elde edilen gelirleri değişik yollarla akladıkları öne sürülen 120 kişi hakkında operasyon kararı verildi, 3 ayrı şirkete, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, 636 taşınmaza, 168 motorlu taşıta, 1 kuru yük gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ticareti yapan beş (5) farklı suç örgütünün varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu suç örgütlerinin kullanımında olan bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, uygulamanın özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalıştığı, bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

-Bu kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde varlığı tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin zaman zaman ülkemize zaman zaman da başkaca ülkelere naklini sağladıkları görülmüş ve yüksek miktarda yasa dışı gelir elde edip, bu geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları anlaşılmıştır.

-Tespit edilen suç örgütlerinden; Fehmi Karcı ve Ünal Özeller liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 7 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

-Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 8 kişinin yurt dışında, 12 kişinin cezaevinde, 35 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

-Veysi Gündoğan liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 22 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 5 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 30 kişinin yurt dışında, 37 kişinin cezaevinde, 63 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

-Orhan Turgut liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 4 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 600 kilogramın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 3 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 5 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

- Kamuran Ata ve Adnan Korkmaz liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 6 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 1 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 4 kişinin yurt dışında, 4 kişinin cezaevinde, 11 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

- Ahmet Münir Güverte liderliğinde kurulmuş suç örgütünün, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 20 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği anlaşılmış, söz konusu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 11 tonun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen suç örgütünün yönetici ve üyelerinden 11 kişinin yurt dışında, 1 kişinin cezaevinde, 6 kişinin ise ülkemiz sınırları içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

56 KİŞİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇALIŞMASI

Söz konusu suç örgütlerinin mensubu olan ve halihazırda yurt içinde bulunan 120 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde 14/11/2025 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 56 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarınısağlamak maksadıyla haklarında 'kırmızı bülten' çalışması başlatılmıştır.

ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONDU

Söz konusu suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile iktisap ettiği ve devamında da aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda, 232 gerçek ve tüzel kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 636 adet taşınmaza,

168 adet motorlu taşıta, 1 adet kuru yük gemisine, 97 şirketin ortaklık payına el konulmuş, ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanmasına özgülendiği tespit edilen, Fehmi Karcı ve ailesinin sahibi ve yetkilisi olduğu Daımond Group Emlak ve Danışmalık Ltd. Şti, Karcı İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Mavi Okyanus Denizcilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti ve Karcı Lojistik Anonim Şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

Kapsamlı soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.