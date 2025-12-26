İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini akladığı gerekçesiyle şirketlere yönelik peş peşe düzenlediği operasyonlara bir yenisini ekledi.



Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığunun finans ayağı deşifre edildi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.



TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerine göre suç gelirleri, elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirketle aklanmaya çalışıldı.



Yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu örgüt yapılanmasının, para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.