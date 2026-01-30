Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın hakkında dikkati çeken bir iddianame düzenledi.

15 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen ve Kayseri 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile şoförü Kürşat Darıcı ve kuzeni Orhan Darıcı'nın bir kadını darbettikleri için “Kasten yaralama” suçundan cezalandırılmaları istendi.

KADININ EMNİYET İFADESİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; 39 yaşındaki mağdur kadın polis merkezinde verdiği ifadede 12 Nisan 2025 tarihinde, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında darbedildiğini belirtti. Mağdur kadın olay günü yaşananları şöyle anlattı:

“12 Nisan 2025 günü saat 02.45 sıralarında arkadaşım olan Kürşat Darıcı ve Orhan Darıcı araçla dolaşırken Kürşat, ‘Başkan eve gelmiş mi? Bir bakayım’ diyerek tanımadığım bir sokakta bir binanın önünde durdu. ‘Başkan’ın aracı burada’ diyerek araçtan indi ve iner inmez şahsen tanımadığım ancak MHP Kayseri İl Başkanı olduğunu sosyal medyadan gördüğüm Enes Ertuğrul Kalın ile Kürşat konuşmaya başladılar… Enes Ertuğrul Kalın aracın kapısını açarak bana yönelik ‘in aşağı in lan o.....’ dedi. Ben de ‘sen kimsin?’ dedim, bunun üzerine Enes Ertuğrul Kalın yumrukla yüzüme vurmaya başladı, tekmeyle de dizlerime vurmaya başladı. Kürşat ve Orhan sadece izlediler. Ben ‘imdat’ diye bağırmaya başladım. ‘Polisi arayacağım’ dedim, polisi aradım ancak Kürşat elimdeki telefonumu çekerek aldı, ‘bağırma, polisi arayamazsın’ diyerek Orhan’la birlikte beni zorla araca bindirmeye çalıştılar. Bağırmayayım diye de ağzımı kapattılar, telefonumu vermediler. Ben araca binmedim ve ‘imdat’ diye bağırmaya devam ettim. Enes Ertuğrul Kalın isimli şahıs oradan ayrılarak gitti, bir süre sonra polis ekibi geldi, ben durumu anlattım. Polisler cep telefonumu getirip bana teslim etti. Gelen ambulansla hastaneye götürüldüm ve tedavimi yaptılar. Ben kimseye herhangi bir şekilde hakaret ve tehditte bulunmadım, vurmadım. Beni oraya götürerek telefonumu alan, ben darbedilirken bana yardım etmeyen, araca zorla bindirmeye çalışan, ağzımı bağırmayayım diye kapatan Kürşat ve Orhan Darıcı ile beni darbeden Enes Ertuğrul Kalın'dan şikâyetçiyim.”

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hazırladığı raporda da “Mağdurun darba bağlı nazal (burun) kemik kırığı oluşmuştur” denildi.

SANIKLAR ‘İFTİRA’ DEDİ

Enes Ertuğrul Kalın ise alınan ifadesinde, “Ben halen MHP İl Başkanı olarak görev yapmaktayım ve avukatım. Kendi ifademi rızam dahilinde vereceğim. Kürşat Darıcı benim şoförlüğümü yapmaktadır. Şikâyetçiyi önceden kesinlikle tanımıyorum ve bilmiyorum. Ben bu bayana kesinlikle vurmadım, darbetmedim, tehdit ve hakarette bulunmadım. Bu bayan bana isnatsız iftira atmaktadır. Suçlamaların hiç birisini kabul etmiyorum” dedi ve suçlamaları reddetti. Kürşat ve Orhan Darıcı isimli şahıslar da ifadelerinde suçlamaları reddettiklerini söyledi.

‘SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK’

Sanıklar suçlamaları reddedip “iftira” dese de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise “Yapılan soruşturma sonucunda, müşteki beyanı, doktor raporu, şüpheli ifadeleri, bilgi sahibi beyanı ve görüntü izleme tutanağı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilemez” denildi.

KAMERA KAYITLARI DOSYADA

Ayrıca iddianamede kamera kayıtlarının da bulunduğu açıklanarak, “Görüntü izleme tutanağı ile sabit olacağı üzere şüphelilerin mağduru yaraladıkları, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı eylemlerinden dolayı yeterli şüphe bulunduğundan şüpheliler hakkında kamu davası açılması için iddianame düzenlenmiştir. İddianamenin kabulü ile şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına talep olunur” ifadeleri de yer aldı.

ÖNCE İADE SONRA KABUL KARARI

Mahkeme önce iddianameyi savcılığa iade etti. Ancak savcılık mahkemenin bu kararına itirazı etti ve itirazın yerinde görülmesiyle dava açıldı. Sanıklar 15 Nisan 2026 tarihinde Kayseri 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.