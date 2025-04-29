Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından yönetim krizinin tırmandığı Beşiktaş'ta sular durulmuyor.



Geçtiğimiz haftalarda siyah-beyazlı kulübün 2025 yılı 1.olağan divan kurulu toplantısı yaşanan gerginlik sırasında Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Hasan Arat, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğramıştı. Arat ve mevcut yönetim arasındaki gerginlik, Serdar Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ın savcılığa yaptığı şikayetle farklı bir boyuta ulaştı.

TOPLAM ZARAR 2 MİLYON EUROYU AŞIYOR



Başlatılan soruşturmada, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde kulübün 1 milyon 450 bin eurodan fazla zarara uğratıldığı öne sürülürken, şikayette bulunan Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporuna göre, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.

BÜTÜN BELGELER İSTENDİ

Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin euroya tamamlanabileceğini belirtti. Proje için teminat mektubu alınmadığı da vurgulanırken, loca teminatı tahsis edilemediği için kulübün 638 bin euro daha kaybettiği belirtildi.





Cumhuriyet Savcılığı, tüm teklif dosyaları ve gizlendiği iddia edilen Gigatera evrakları, sözleşme ve ödeme belgeleri ile birlikte projeye imza atan yönetim kurulu üyelerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin savcılığa gönderilmesini istedi. İlk ifadeye çağrılan isim ise dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.















