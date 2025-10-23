İş İnsanı Hamdi Akın, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. İfadenin detayları da ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu için "suç örgütü lideri" tanımlaması yapıldı.

Akın'a, Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki konutu ve Fenerbahçe'nin arazileriyle ilgili sorular yöneltildi. İtirafçı ifadelerinde "Hamdi Akın'ın işlerini İBB'de Ertan Yıldız takip eder, Bodrum'da Hamdi Akın'ın dairesinde kalır" ifadesi soruldu. Akın cevaben gerçeği yansıtmadığını, Ertan Yıldız'ın Bodrum'da kaldığı mekanın otel olduğu ve parasını da ödediğini söyledi.

İfadede Akın'a "Soruşturma dosyası kapsamında Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütü bünyesinde faaliyet gösteren örgüt lideri Ekrem İmamoğlu, ortak baz ve irtibat kaydınızın bulunduğu diğer örgüt üyeleriyle birlikteliklerinize ilişkin açıklamalarınız nelerdir?" sorusu yöneltildi.