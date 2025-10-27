TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, futbol camiasını sarsan açıklamasında, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye gündemine oturan bahis skandalı ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldığını duyurdu ve peş peşe açıklamalar yaptı.

Savcılık konuyla ilgili yaptığı son açıklamada hakemlerin bahis oynamalarına ilişkin son 5 yıllık kayıtlarını inceleme altına alındığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmiş/edilmektedir.

Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir.''