Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar, mart ayında yayınlamaya başladığı videolar ile CHP'li siyasetçiler başta olmak üzere çok sayıda isme iftiraları ile itibar suikastı düzenlemiş, son olarak hedefine Sözcü ve Turkuvaz Medya Grubu'nu koymuştu.



Tanrıyar'ın iftiralarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Tanrıyar için gözaltı kararı vermiş, yurt dışına kaçtığı tespit edilen Tanrıyar, pazartesi günü Kuşadası'na gelerek teslim olmuştu.



SEGBİS üzerinden ifadesi alınan ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken bir adım daha attı.



İFTİRALARI YAYDIĞI YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ



Tanrıyar'ın sahibi olduğu ve mesnetsiz iddialarını yaydığı "Siber Haber" adlı YouTube kanalı, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine erişme engellendi.



Erişim engelleme kararı Bilgi Teknolojileri Kurumu'na iletilirken, söz konusu henüz YouTube tarafından Türkiye'de henüz görünmez kılınmadı.



Tanrıyar, söz konusu mahkeme kararının ardından YouTube kanalına "Hesaplarımı Kapattırıyorlar" başlıklı bir video yükledi.