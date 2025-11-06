Trabzonspor’un Ukraynalı stoperi Batagov, bordo mavililerin son antrenmanında sakatlık yaşadı.

Oyuncunun durumu, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.

Trabzonspor'da bilindiği üzere Galatasaray maçında da Savic sakatlık yaşamıştı. Oyuncunun Alanyaspor mücadelesinde oynaması beklenmiyor. Batagov'un durumu ise çekilecek MR sonucunda belli olacak.

Ukraynalı genç stoper bu hafta ilk kez milli takım daveti almıştı. Savic ile birlikte Trabzonspor savunmasının önemli tandemini oluşturan Batagov'un da sakatlık yaşaması camiada moralleri bozdu.