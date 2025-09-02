İstanbul Barosu, 2025-2026 Adli Yılı’nın ilk gününde İstanbul Barosu’nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama sonrasında İstiklal Caddesi’ndeki baro binasına dev bir “Kara Yıl” pankartı asıldı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından asılan pankartta, “Savunmanın susturulmaya çalışıldığı, adaletin olmadığı Kara Yıl” ifadeleri yer aldı.

Baro yönetimi, “Savunma Susmadı, Susmayacak” sloganıyla alkışlı protesto gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından, “Savunma kara bir adli yılı geride bıraktı. Öldük, tutuklandık, yargılandık, gözaltına alındık, tacize uğradık, hedef gösterildik, tehdit edildik, saldırıya uğradık. Üstelik bütün bunları ülkemizin içine düştüğü derin yoksulluk sarmalında görevimizi yerine getirmeye çalışırken yaşadık” denildi. Pankartın altında sıralanan maddelerde, avukatların mesleklerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları baskı ve saldırılar şöyle ifade edildi:

- Geçinemiyoruz

- İtibarsızlaştırılıyoruz

- Sömürülüyoruz

- Engelleniyoruz

- Saldırıya uğruyoruz

- Hedef gösteriliyoruz

- Tacize uğruyoruz

- Tehdit ediliyoruz

- Gözaltına alınıyoruz

- Yargılanıyoruz

- Tutuklanıyoruz

- Öldürülüyoruz