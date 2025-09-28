Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN Projesi, uçağın geliştirme ve ilk blok üretiminde kullanılacak ithal motorların temin süreci ve yerli motor geliştirme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Görgün, yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.

Görgün, "Seri üretimimizi riske atmamak için yalnızca tek bir kaynağa bağlı kalmıyor, farklı tedarik kanallarıyla çalışıyoruz. KAAN’ın geleceği hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı değildir" dedi.

Görgün, milli motor TF35000’in seri üretim sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini, ihtiyaç olması halinde ilk blok uçaklarda motor değişikliğinin mümkün olduğunu vurguladı. “Böyle bir durumda önemli bir takvimsel dezavantaj yaşanacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

'MOTORLAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İLERLİYOR'

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde yerli motor geliştirme projelerini hızla ilerlettiğini belirten Görgün, ANKA-III için TF6000, KIZILELMA için TF10000 ve KAAN için TF35000 motorlarının planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Endonezya’ya ihraç edilmesi planlanan 48 adet KAAN savaş uçağının da milli motorlarla güçlendirileceğini açıklayan Görgün, "Bu kutlu davada mühendislerimize güveniyoruz. KAAN ve yerli motorunu ülkemize kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

FİDAN'IN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıklamıştı.

Fidan, söz konusu motorların teslimatı için kongreden onay beklenildiğini belirterek "Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tedarik sıkıntısı sonrası 48 adet KAAN'ın Endonezya'ya satışına ilişkin imzalanan protokol yeniden gündem olmuştu.