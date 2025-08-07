Savunma Sanayi Başkanlığı Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) Genel Müdürlüğü’ne yapılan atama tartışma yarattı. Yeni Genel Müdür Suat Baylan’ın kariyeri ile görevi arasında hiç bir bağ bulunmuyor.

Savunma sanayi gibi uzmanlık gerektiren bir alanda yönetici yapılan Baylan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürü ve danışmanıydı.

Daha sonra Voleybol Federasyonu yönetim kurulu üyesi oldu, ardından Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Şimdi ise savunma, havacılık, uzay ve yurt güvenliği alanlardan sorumlu olacak.

Yaklaşık bir ay önce yapılan atama yeni duyuruldu. Atanan ismin ise eğitim durumu Aile Bakanlığı web sitesindeki özgeçmişler arasında da bulunmuyor. Baylan’ın resmi kaynaklardaki biyografilerde eğitim geçmişi de yer almıyor. Yöneticiliğe atandığı SSTEK, ürettiği yüksek teknoloji ve savunma projeleri, karmaşık mühendislik ve uluslararası iş birliği gerektiren çalışmalar yürütülüyor. Sektör temsilcileri, “Baylan’ın atamasının, siyasi ilişkilere dayalı olduğu görünüyor” dedi.

SSTEK NEDİR?

SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., 2016’da Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde devlet şirketi olarak kuruldu. Türkiye’nin savunma ve güvenlik ihtiyacını karşılayacak ileri teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirip üretmesi planlandı.