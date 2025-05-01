Milli Savunma Bakan lığı (MSB) Basın ve Halk la İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İDARE AJAN

Aktürk, kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenin idare mahkemesine başvurması sebebiyle bakanlık savunmasında geçen ifadelere yönelik soruları yanıtladı.

MSB’nin ihraç edilen teğmenlerle ilgili savunmasında ‘ajan’ kelimesini kullanmasıyla ilgili olarak Aktürk şunları söyledi:

“MSB savunmasında ‘ajan’ kelimesinin kullanılmasına ilişkin, bahsi geçen ifade ‘idare ajanı’ terimi olup, devlet tüzel kişiliği veya diğer yönetim idareleri adına kamusal faaliyetleri yürüten kamu görevlisine verilen isimdir. Memur, hakim, savcı, asker, akademisyen gibi diğer özel nitelikli kamu görevlilerini de kapsar. Bu tabir kamu görevi icra edenler için literatürde sıklıkla kullanılan hukuki bir terimdir.”

MSB’nin açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Teğmenlerle ilgili bakanlık savunmasında geçen, “ajan” ifadesinin çarpıtılarak manipülatif haberlere konu edildiği tespit edilmiştir.” dedi.