DEM Parti, ikinci tur siyasi parti ziyaretlerinde dün MHP ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerin görüşme sonrası kameraların karşısına geçtiği anlarda MHP'li Semih Yalçın'ın bir hareketi dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası başlayan süreçte Öcalan terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

Terör örgütüne yapılan çağrının ardından DEM Parti siyasi partilere ikinci ziyaret turu kapsamında dün MHP heyetiyle görüştü. Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almadı.

Görüşme sonrası MHP ve DEM Parti heyetleri kameraların karşısına geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Sayın Öcalan'ın çağrısı ve süreci görüştük. Detaylı açıklamamızı bütün görüşmelerimi tamamladıktan sonra yapacağız. Sayın Bahçeli de sağlık koşulları uygun olsaydı burada olacaktı, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Hatimoğulları'nın 'Sayın Öcalan' dediği esnada MHP'li Yalçın'ın başını eğmesi dikkat çekti.

Yalçın da görüşmeye dair, "Çok faydalı bir görüşme oldu" ifadesini kullandı.