Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nda bakanların 4 ayrı salonda vekillerle bir araya geldiğini, en fazla ilginin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gördüğünü yazdı.

Selvi, emekli ve memur maaşlarının yetersiz olduğunu savunan vekillere karşı Şimşek'in şunları söylediğini aktardı:

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİNİN DURUMU

"Mehmet Şimşek çok yoğun bir şekilde gelen bu sorular karşısında ekonomide denge kurulmasının önemini anlatıyor. Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını anlatıyor. Önceliği daha köklü çözümlere verdiklerini söylüyor. “Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir” diye konuşuyor. “Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız” diyor."

"EMEKLİLERİN YÜZDE 14'Ü KİRA ÖDÜYOR"

Selvi yazısında ayrıca Şimşek'in yüksek kira konusu ve özel okul ücretlerine ilişkin de konuştuğunu belirtirken; Şimşek'in verdiği öne sürülen yanıtları şöyle:

"Kira problemi gündeme getiriliyor. Mehmet Şimşek bunun üzerine kira sorunu olduğunu kabul ediyor ama bir oran veriyor. “Toplumun yüzde 72’si ev sahibi. Toplumun yüzde 28’lik kesimi kira ödüyor. Emeklilerden de kirada oturanlar var. Emeklilerin yüzde 14’ü kira ödüyor” diyor. Özel okulların fiyat artışlarından şikâyetler dile getiriliyor. Şimşek, özel okulların pahalı olduğunu kabul ediyor. “Toplumun yüzde 10’u özel okula gidiyor, yüzde 90’ı devlet okullarını tercih ediyor” diye konuşuyor"

KREDİ KARTI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre ise; kredi kartı borçlarında yapılandırma konusunun da gündeme geldiği toplantıda Bakan Şimşek’in, her borca yapılandırma düzenlemesinin doğru olmadığını ifade ederek karşı çıktığı öne sürüldü.

Bakan Şimşek ayrıca yapılandırmaların, bir süre sonra borç ödememe alışkanlığı yarattığına dikkat çektiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

D İ KKAT Ç EKEN VER İ LER

Bakan Şimşek'in TÜİK’in “istatistiklerle aile” araştırmasındaki 2024 verilerine atıfla konuşması dikkat çekti.

Türkiye’de 2024 itibarıyla kira ödeyerek oturan kişi sayısı 24 milyonu geçerken; OECD verilerine göre 2015-2024 arasında Türkiye’de konut fiyatları 18 kat, kiralar ise 12 kat arttı.