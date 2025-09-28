İktidarın müdahalesiyle Sayıştay raporları sansürlenmeye başladı. Adeta kuşa çevrilen raporlarda, kamu zararlarına ilişkin bulgular da yer almamaya başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Grubu Sözcüsü İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, SÖZCÜ konuştu. Türeli, Sayıştay’ın denetlediği kamu idarelerinin 324’ünde 1098 sorun tespit edilmesi hakkında “Buz dağının görünen kısmı, Sayıştay denetim yetkisini tam olarak kullanamıyor” değerlendirmesini yaptı. Türeli sözlerine şu ifadeleri kullandı:

‘PARALAR NEREDE?’

“Kamu kaynaklarının nasıl harcandığını Meclis adına denetleyen Sayıştay raporlarının sansürlenmesiyle Meclis denetim yetkisini etkin bir şekilde kullanamıyor.

Vatandaşın vergilerinin nereye gittiği perdeleniyor. Denetçilerin çalışmalarına müdahale ediliyor. Tespitlerin, usulsüzlüklerin, yasaya aykırılıkların, eksikliklerin birçoğu raporlardan çıkartılıyor ve raporlar sansürleniyor.”

YENİ DÜZEN ŞART

Sayıştay denetiminin kapsam ve etkinlik açısından yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Türeli şöyle bitirdi:

“Denetim raporlarının çoğunda muhasebe hataları, avans, maaş gibi özlük haklarının hesaplanmasındaki yanlışlıklara yönelik bulgulara yer veriliyor. Bu raporlarda milyarlarca liraya ulaşan ve ülke ekonomisini etkileyecek seviyedeki harcamaların bilgisi ise yok. Kamu kurumlarının hangi dernek ve vakıflara ne tutarda yardım yaptığı dahi kamuoyundan saklanıyor. Kamu zararı tespitleri Meclis’ten gizleniyor.”