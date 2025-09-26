On ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin beceri eğitimi yaptırmaması durumunda ödemeleri gereken mesleki eğitime katılma payının takip ve tahsil edilmediği, il milli eğitim müdürlüklerindeki AR-GE birimlerinde niteliksiz personelin görev yaptığı ve Bakanlık bünyesinde yersiz ek ders ödemelerinin sürdüğü ve ücretli usta öğretici alımlarında puanlama adaleti sağlanmadı, yüksek puanlı adaylar yerine düşük puanlılar görevlendirildiğini tespit edildi. Raporda, bu sorunların giderilmesi için mevzuat düzenlemeleri ve idari tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Sayıştay’ın 2024 raporu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda mesleki eğitimde önemli eksiklikler ve mevzuat boşlukları olduğunu ortaya koydu. Raporda, beceri eğitimi yaptırmayan işletmelerin katılma payı tahsil edilmiyor, AR-GE birimlerinde niteliksiz personel çalışıyor, yersiz ek ders ödemeleri devam ediyor, ücretli usta öğretici alımlarında puan adaletinin sağlanmadığına dikkat çekildi.

MESLEKİ EĞİTİME KATILMA PAYI TAKİP VE TAHSİLATI YAPILMAMIŞ

Sayıştay denetim raporunda, on ve üzeri personel çalıştıran işletmelerin mesleki eğitim kapsamındaki öğrencilere beceri eğitimi yaptırmaması ve bu işletmelerden alınması gereken mesleki eğitime katılma payının Bakanlık tarafından takip edilmediği tespit edildi. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 24. maddesinde, bu payın ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmış olsa da, tahsilat usulü mevzuatta düzenlenmediği için tahsilat gerçekleşmiyor. İdare cevabında, Bakanlık tarafından bu mevzuat eksikliğini gidermek ve katılma payının takip ve tahsil işlemlerine ilişkin ilgili Bakanlıklarla ortak usul ve esaslar belirlemek üzere çalışmaların planlandığı bildirildi. Ancak şu an için tahsilatın yapılmadığı ve mevzuatın yetersizliği nedeniyle uygulamanın aksadığı raporda vurgulandı.

NİTELİKSİZ PERSONEL ÇALIŞTIRILMIŞ

Raporda, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan Araştırma Geliştirme (AR-GE) birimlerinde görev yapan personelin, yönergede belirtilen hizmet içi eğitim ve dil yeterlilik şartlarını karşılamadığı tespit edildi. Personelin bilgisayar kullanımı, proje hazırlama tecrübesi ve İngilizce dil yeterliliği gibi kriterlerde eksiklikler bulundu. Bakanlık cevabında, AR-GE birimlerinde öğretmen görevlendirmelerinin mevzuata uygun ve sistematik şekilde yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. Eksikliklerin giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapılacağı bildirildi.

PUANLAR UYMADI, ATAMALAR KAYIRILDI

Sayıştay Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki halk eğitim merkezlerinde ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını ortaya koydu. Değerlendirme puanlarının farklı halk eğitim merkezlerinde tutarsızlık göstermesi ve yüksek puanlı usta öğreticiler varken daha düşük puanlı kişilerin görevlendirilmesi, mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etti. Sayıştay raporunda, halk eğitim merkezleri tarafından Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu esas alınarak yapılan puanlamalarda tutarsızlıklar olduğu tespit edildi. Aynı belgeleri sunan bir usta öğreticinin, başvuru yaptığı farklı halk eğitim merkezlerinden farklı puanlar aldığı belirtildi.

Örneğin, “Afet ve Acil Durumlar Sonrası Yetişkinlerin Tepkileri ve Baş Etme Önerileri” kursu için başvuran bir usta öğreticiye, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 61 puan, Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ise 52 puan verildi. Raporda, bazı halk eğitim merkezlerinde yüksek puanlı usta öğreticiler listede yer almasına rağmen, görevlendirmelerin daha düşük puanlı öğreticilerden yapıldığı ifade edildi.

Kamu İdaresi, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ve e-Yaygın Sisteminde yapılan düzenlemeler ile gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Değerlendirme ve görevlendirmelerde objektifliğin sağlanması amacıyla sistemin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.