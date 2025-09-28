Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin 2024 yılı raporları yayımlandı. Bilim ve eğitimle anılması gereken üniversiteler usulsüzlükle gündeme geldi. Raporlarda yüzlerce usulsüzlük yer aldı.

Sayıştay raporlarında üniversitelere dair yer alan bazı usulsüzlükler şu şekilde:

DOĞRUDAN TEMİN KURNAZLIĞI

Sayıştay denetçileri Amasya Üniversitesi’nin ihtiyacı olan bir kısım mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerini, ihale yerine parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle satın aldığını belirledi.

Sayıştay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Teknoloji Transfer Ofisi AŞ (TTO AŞ) üzerinden yaptığı yazılım alımlarında usulsüzlük tespit edildi.

Raporda, doğrudan temin kurnazlığının birçok üniversite de yapıldığı görüldü.

39 MİLYONLUK LİRALIK USULSÜZ ALIM

19 Mart 2024’te tescil edilen ve yalnızca bir genel müdür ile bir görevli bulunan TTO AŞ, teknik ve personel kapasitesi olmamasına rağmen 27,8 milyon TL tutarında yazılım alımı ihalesinin tarafı yapıldı. Alımlar, Kamu İhale Kanunu’nun 22/b maddesi uyarınca “tek kaynaktan temin” gerekçesiyle bu şirket üzerinden gerçekleştirildi.

Ancak şirketin projeleri doğrudan yürütmek yerine üçüncü kişilerden temin ederek üniversiteye faturalandırdığı belirlendi. Bu kapsamda bir firmadan 1,95 milyon TL, bir diğerinden ise 34,26 milyon TL’lik yazılım alımı yapıldığı kaydedildi.

USULSÜZ GÖREVLENDİRMELER YAPILMIŞ

Sakarya Üniversitesi’nde Genel Sekreter, Daire Başkanı, Enstitü Sekreteri, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri ile Şube Müdürleri dâhil olmak üzere toplam 55 personelin asli görevleri dışında çalıştırıldığı belirlendi. Denetim raporunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında yapılan görevlendirmelerin mevzuata aykırı olduğu ifade edildi.

Raporda birçok üniversitede usulsüz görevlendirmelerin yapıldığı yer aldı.

6 ÖĞRENCİLİK DERSTE 4 ÖĞRETİM ÜYESİNE EK DERS VERMİŞLER

Denetçilerin Erciyes Üniversitesi’nde yaptığı denetimlerde; 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 6 öğrencisi olan “RES507 Atölye-1” dersi için 4 ayrı öğretim üyesi görevlendirildiği ve her birine ayrı ayrı haftada 4 saat ek ders ücreti ödendiğini tespit edildi.

RESMİ ARAÇLAR MEVZUATA AYKIRI KULLANILMIŞ

Yine Erciyes Üniversitesi’nde yapılan incelemede, Erciyes Üniversitesi bünyesindeki bir fakültede görevli bir öğretim üyesinin resmi bir Kurulun üyesi olması nedeniyle, Kurulun 2024 yılı içerisinde yaptığı toplantılara araçla gitmek ve dönmek üzere başvurduğu; yaptığı başvuruların Rektörlük makamınca kabul edildiği; getirip götürecek personelin görevlendirmesinin yapıldığı; akaryakıt giderinin yanı sıra şoför personelin harcırahının da bu tahsis sebebiyle Üniversite bütçesinden ödendiği belirlendi.

ÖĞRENCİ YOK AMA DEKAN VE SEKRETERLERİ VAR

Konya Teknik Üniversitesi’nde ise, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültelerinin kurulduğu ancak 2024 yılı sonu itibarıyla faal olmayan, öğrencisi, binası ve idari personeli bulunmayan söz konusu fakültelere fakülte sekreterleri ve dekanlarının atandığı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİ YURTLARI YANGIN YÖNETMELİĞİNE UYGUN DEĞİL

Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde 2006 yılından bu yana yükseköğrenim kurumuna kayıtlı kız ve erkek öğrencilere barınma hizmeti sunan Ege Üniversitesi Öğrenci Köyünün, Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde 2024 yılında yapılan değişikliklere uygun şekilde eksikliklerin giderilerek işletme ruhsatı alınamadığı tespit edildi.

Raporda, öğrenci köyü kazan dairelerinde elektrik ve doğalgaz hatlarının ayrıştırılmasına ilişkin noksanlıkların giderilemediği için Yangın Yönetmeliğine uygunluk raporu oluşturulamadığı ve bu nedenle de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince işletme ruhsatı alınamadığı belirtildi.

REKTÖRE ÜÇ SEKRETER YETMEDİ

Sivas Üniversitesi’nde bir genel sekreter, iki de genel sekreter bulunmasına rağmen, iki genel sekreter yardımcısının daha vekaleten görevlendirildiği tespit edildi.

İŞÇİLERİN BİRİKMİŞ YILLIK ÜCRETLERİ VERİLMEDİ

Üniversitelerin çeşitli birimlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin zamanında ve yeterli olarak kullandırılmadığı da raporlarda yer aldı.