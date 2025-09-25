Sayıştay raporuna göre, plakası Latin alfabesiyle yazılmayan yabancı araçların otoyol geçiş ücretleri ve idari para cezaları kayıtlara işlenmedi, bu nedenle tahsil edilemedi.

Raporda ayrıca, azami ağırlık sınırını aşan araçların ceza kesilse bile fazla yük boşaltılmadan yola devam etmesine izin verildiği, bunun denetim istasyonlarının yetersizliği ve polis-jandarma desteği eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Denetimde öne çıkan bir diğer bulgu ise karayollarına izinsiz bağlantı yapan yapı ve tesisler oldu. KGM’nin bu tesislere idari yaptırım uygulamadığı tespit edildi.

KGM, rapordaki bulgularla ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağını açıkladı.