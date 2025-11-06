Sayıştay’ın 2024 denetim raporu, CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde ciddi mali ve idari usulsüzlükler olduğunu ortaya koydu.

Belediye bilançosunda 1.15 milyar TL’lik hata, yetki alanı dışı harcamalar ve piyasa araştırması olmadan yapılan doğrudan temin işlemleri dikkat çekti.

- Efeler, Buharkent, Karpuzlu, Kuşadası, Söke ve Kuyucak’taki otogarlar, belediyenin “250 Arsa ve Araziler” hesabında yer aldı. Bu durum, bilanço hatasına yol açarak 1.1 milyar TL’lik sapma oluşturdu. Arsa ve araziler için amortisman uygulanmaması, giderlerde 57.4 milyon TL eksik kayda sebep oldu.

- Belediyenin Kars İli Susuz ve Selim İlçelerine 3.3 milyon TL tutarında kilitli parke taşı alımı yaptığı belirlendi.

- Bazı mal ve hizmet alımlarının, parasal sınırları aşmamak için kısımlara bölünerek doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği görüldü.

- Kuşadası’ndaki bir restoran, 10 yıllığına Aybel A.Ş.’ye devredildi. Ancak devrin ardından belediye bütçesinden harcama yapıldığı tespit edildi.

- Belediyeye ait 271 işyerinden 76’sının ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ayrıca, Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. ile yapılan hizmet alımı sözleşmeleri süresiz ve bedelsiz olarak düzenlendi, bu durum damga vergisi tahsilini engelledi.