Sayıştay’ın 2024 yılı denetimleri, üniversitelerde çok sayıda usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı. Usulsüzlük tespit edilen üniversitelerden birisi de AKP’li Cem Zorlunun rektörlüğünü yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi oldu.

DOLU KADROLARA GÖREVLENDİRME

Sayıştay denetçileri yaptıkları denetimlerde, Üniversitede genel sekreter, daire başkanı, şube müdürü, enstitü sekreteri, fakülte sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarına usulüne göre atanmış personelin asıl kadrosu dışında çalıştırılmakta olduğu ve bu personelin kadro görevlerinin ise yine görevlendirme ile başka personel tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Sayıştay raporunda üniversiteye uyarı yapıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

-Dolu kadro, kadronun halen başka bir memur tarafından kullanılıyor olması hali olup, dolu kadroya vekâlet ancak, kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halinde mümkündür.

SAYIŞTAY DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Sayıştay daha önceki denetim raporlarında da Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Genel Sekreter kadrosu dolu iken koşulları sağlamayan bir memurun bu kadroya 'tedviren' Genel Sekreter olarak görevlendirildiğini ve harcama yetkililiğini kullandığını tespit etmiş ve üniversiteyi uyarmıştı.

Sayıştay’ın tüm uyarılarına rağmen üniversitenin vekaleten görevlendirmelerde ısrarcı olduğu son Sayıştay raporuyla da ortaya çıktı.