Milyonlarca vatandaş açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya çalışırken iktidarın usulsüz harcamaları son sürat devam ediyor. 2018 yılında geçilen tek adam rejimi ile bu usulsüzlükler arttıkça artmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 yıl önceki “Denetimler açık arama penceresinden yapılmamalı” ayarıyla Sayıştay’ın yetkisi azaltılsa da son raporlar, kamu kurumlarındaki usulsüzlükleri bir bir ortaya döktü. Sayıştay’ın Meclis’e sunduğu 2024 yılı denetim raporlarında 10 bin 569 usulsüzlük tespit edildi. Pazarlık usulü ihaleler, mevzuata aykırı taşıt alımları, otellerde yapılan toplantılar ve ‘tavansız’ ek ödemeler rapora girdi. Kurumların yüzde 58’i mali tablolarını faaliyet raporlarında açıklamadı.

Saray’a günde 32 milyon

Tek adam rejiminin mabedi olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamaları da Sayıştay raporlarında geniş yer tuttu. Saray için 12 sayfalık rapor tutuldu. Mali tablolara göre, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı harcaması kayıtlara, 12 milyar 572 milyon 434 bin TL olarak geçti. Saray’ın 2024 yılında ayda 1 milyar 47 milyon 702 bin TL kaynak kullandığı hesaplandı. Cumhurbaşkanlığı’nın günlük harcamasının ise 32 milyon 445 bin 12 TL olduğu kaydedildi. 2023 yılında 1 milyar 177 milyon 625 bin TL olan Saray’ın personel gideri, 2024 yılında 2 milyar 206 milyon 60 bin TL’ye ulaştı.

Gelir spor kulübüne gider bakanlığa

Sayıştay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı mali hesaplarını da inceledi. Denetim raporu, 2024 yılında ağırlıkla muhasebe hatalarından oluştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Ulaştırma Spor Kulübü’ne tahsis ettiği bir adet kapalı spor salonu ile iki adet açık spor salonunun giderlerinin bütçeden karşıladığı belirlendi.

Kulüp, tesisleri başka spor kulüpleri ile üçüncü kişilere kullandırarak gelir sağladı. Bakanlığın öte yandan, yapım işi ihalelerinde mevzuata aykırılıklara göz yumduğu da kayda geçirildi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen bazı yapım işi ve hizmet alım ihalelerinde imzalanan sözleşmelerin, ihale dokümanına aykırı hükümler içerdiği belirtildi.

Şehir hastaneleri sayfalara sığmadı

Kamu Özel İşbirliği projesi olarak hayata geçirilen ve bu yılın ilk 8 ayında kira ve hizmet bedeli olarak yüklenici firmalara 76 milyar 201 milyon TL ödenen Şehir Hastanelerine ilişkin Sayıştay raporu hazırlandı. Raporun 36 sayfasını usulsüzlükler oluşturdu.

Sayıştay raporuna göre, İzmir, Mersin, Elazığ, Adana, Manisa ve Isparta şehir hastanelerinde doğalgaz sayaçları yanlış projelendirme nedeniyle tüketim yapılmasa da yapılmış gibi fatura çıkıyor.

Rapordan damat çıktı

Bazı şehir hastanelerinde ticari alanlara ilişkin elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının kurulumu tamamlanmadı. Eksik ve arızalı sayaç sebebiyle enerji tüketimleri hatalı hesaplanıyor.

Ankara Kahramankazan Devlet hastanesinde zemin araştırması gerektiği gibi yapılmadı ve ek maliyetler çıktı. Hatay Samandağ Devlet Hastanesi yapımında da eksikler nedeniyle iş artışına gidildi.

Sayıştay’ın raporuna göre, Karabük Eskipazar’da zemin çöküklüğü sebebiyle kapatılan devlet hastanesinin zemin etüt raporlarının yetersiz ve hatalı olduğunu belirtildi.

Öte yandan Ordu Devlet Hastanesi’nin müteahhidinin TOKİ eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı Mücahid Hamza Ekşi olduğu da belirlendi.

Halka vergi yatlara muafiyet

Ekonomi yönetimi vatandaşın vergi yükünü her geçen gün katlarken, öğrenci kredilerini ödemedikleri gerekçesiyle milyonlarca mükellefin hesaplarını bloke ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) lüks yat ve teknelere muafiyet sağladığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın (GİB) denetimlerinde şartları sağlamadığı halde bazı mükelleflere KDV İstisna Belgesi verildiği belirtildi. Özel yat ve boyu 24 metrenin altında olan turistik gezi ve eğlence amaçlı deniz araçlarının KDV’den istisna edildiği tespit edildi. Sayıştay raporunda mükelleflerin bu istisnalardan haksız yere yararlanmasıyla oluşabilecek vergi kaybının önlenmesine yönelik kontrol süreçlerinin oluşturulması ve uygulanması gerektiğine yer verildi.

Merkez ihaleye çıkmadan alıyor

Sayıştay’ın raporuna göre Merkez Bankası, alımların büyük bölümünde ihaleye çıkmayı tercih etmedi. Denetim, istisna uygulamasının kapsamı dışında kalması gereken olağan mal ve hizmet alımlarında bu yöntemin kullanıldığını ortaya koydu. Toplam 245 adet mal ve hizmet alımı ile yapım işinin 182 adedinin istisna kapsamında gerçekleştirildiği, bu işler arasında istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan olağan idari faaliyetlere ilişkin alımların da olduğu belirtildi. Öte yandan bankanın, kanuna aykırı bir şekilde personelinin ve yakınlarına özel sağlık sigortası yaptırdığı da tespit edildi.