Mersin'in Tarsus ilçesinde saz kursu verdiği çocuklara "cinsel istismarda" bulunduğu ve "müstehcenlik" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 159 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DURUŞMAYA MÜŞTEKİ AİLELER DE KATILDI

Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.G. ve müşteki aileler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı,

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIĞIN SAVUNMASI DİNLENDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın iddianamede üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın savunmasını ve avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, S.G'ye 5 mağdur çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 147 yıl, 2 çocuğa karşı da "müstehcenlik" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, mağdurlardan birine karşı "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan beraat ettirilen ve toplamda 159 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Tarsus ilçesinde 20 Nisan'da, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.G, ailenin şikayetinin ardından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında 22 Nisan'da tutuklanmıştı.Cep telefonunda yapılan bilirkişi incelemesi sonucu başka çocuklara da istismarda bulunduğuna dair fotoğraflar tespit edilen sanık hakkında "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğun basit cinsel istismarı", çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından dava açılmıştı.Mersin Valiliği, S.G'nin müzik aletleri satılan iş yerinin, ruhsat amacı dışında yapılan kurs faaliyetleri nedeniyle mühürlendiğini bildirmişti.