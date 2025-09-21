Uzmanların ve kamuoyunun tüm itirazlarına karşın iktidarın inatla hayata geçirmeye çalıştığı Kanal İstanbul bölgesinde yeni rantlar ortaya çıktı. İktidarın ‘sosyal konut’ için yapıyoruz dediği evlerin ihaleleri bir bir AKP’lilere gitti. Geçen hafta, İstanbul’u katledecek Kanal İstanbul projesinde pastanın bir dilimi daha AKP’li bir müteahhite verildi.

VEKİL ADAYIYDI

Sazlıbosna’daki 846 konut ihalesini 1 milyar 675 milyon lira bedelle Öz-Er-Ka ve Endülüs Şirketleri ortaklığı aldı. Öz-Er-Ka, şirketinin sahibi Eşref Keleş, AKP’den Diyarbakır Milletvekili adayı olmuştu. Kanal İstanbul projesi kapsamındaki Sazlıbosna Mevkii’nde 17. bölge 1. etap 846 konut, 1 aile sağlığı merkezi ve 1 cami inşaatı ihalesi sonuçlandı. TOKİ’nin 21 Ağustos 2025’te çıktığı ihalede kazanan Öz Er-Ka İnşaat Şirketi ile Endülüs Altyapı İnşaat şirket ortaklığı oldu. Şirketlerle 17 Eylül 2025 tarihinde 1 milyar 675 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. İnşaatın 600 günde bitirilmesi planlandı.

13 GÜNDE 3.7 MİLYAR TL

4 Eylül’de sözleşmesi yapılan Sazlıbosna Mevki 17. bölge 3. etap 1.054 adet konut inşaatı ihalesinde de kazanan Öz-Er-Ka ve Endülüs Şirketleri ortaklığı olmuştu. Şirketlerle 2 milyar 69 milyon 400 bin TL’lik sözleşme yapılmıştı. Böylelikle şirketin kasasına 13 günde sadece Kanal İstanbul’dan 3 milyar 744 milyon 400 bin TL girdi.

İhaleyi alan Öz-Er-Ka şirketinin sahibi Eşref Keleş, AKP’den Diyarbakır Milletvekili adayı olduğu dönem yaptığı bir açıklamada, “Türkiye’nin sesini sözünü arşa çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaktan vazgeçmeyeceğiz” demişti.

Eşref Keleş

10 milyarlık ihale aldı

Her fırsatta adalet ve şeffaflıktan dem vuran iktidarın yandaşlarını zenginleştirme adımları durmuyor. 2019 yılında Diyarbakır'dan Milletvekili adayı olan AKP’li Eşref Keleş’in şirketi Öz-Er-Ka ile Endülüs Şirketi ortaklığı aldığı ihaleler ile büyümesini sürdürüyor. Öz-Er-Ka’nın Kanal İstanbul bölgesindeki ihalelerde ortağı olan Endülüs Altyapı Şirketi de Keleş ailesine ait bulunuyor. Keleş’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirketi Öz-Er-Ka, 2018’den bu yana toplamda 10 milyar TL’nin üzerinde ihale aldı.