Yeni düzenleme, gerekli finansal ve profesyonel şartları karşılayan yabancılara Bulgaristan'da 12 ay boyunca yasal ikamet hakkı tanıyor. Avrupa'nın merkezine yakınlığı, yüksek hızlı internet imkanları ve ekonomik yaşam maliyetleriyle dikkat çeken Bulgaristan, bu hamlesiyle küresel yetenekleri ülkeye çekmeyi hedefliyor.

DİJİTAL GÖÇEBE VİZESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bulgaristan'ın sunduğu bu özel oturum izni, gelirini Bulgaristan sınırları dışından elde eden kişileri hedefliyor. Başvuru yapabilecek gruplar arasında AB, AEA ve İsviçre dışındaki ülke vatandaşları yer alıyor.

Şu kriterleri sağlayanlar programa dahil olabiliyor: Kendi ülkesindeki veya başka bir yabancı ülkedeki şirkette uzaktan çalışanlar, yurt dışı merkezli bir işletmenin sahibi olanlar veya serbest meslek sahibi olup son bir yıldır Bulgaristan dışındaki müşterilere hizmet veren bağımsız profesyoneller bu haktan yararlanabiliyor.

31 BİN EURO GELİR SINIRI GETİRİLDİ

Vize onay sürecindeki en belirleyici etken gelir düzeyi oldu. Mevcut düzenlemeye göre, başvuru yapacak kişilerin Bulgaristan'daki asgari ücretin (620 euro) 50 katına denk gelen bir yıllık kazancı olması şart. Bu da toplamda yıllık en az 31 bin euro gelirin belgelenmesi anlamına geliyor. Adayların bu kazancı banka kayıtları veya resmi iş sözleşmeleriyle kanıtlaması isteniyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE OTURUM İZNİ NASIL ALINIR?

Bulgaristan'da yaşama hayali kuran dijital göçebeler için süreç yaklaşık 90 günlük bir zaman dilimine yayılıyor. İlk olarak adayların kendi ülkelerindeki Bulgaristan konsoloslukları üzerinden "D Tipi" uzun süreli vizeye başvurmaları gerekiyor.

Bu vizeyi alan kişiler Bulgaristan'a giriş yaptıktan sonraki ilk iki hafta içinde göç idaresine giderek oturum izni talebinde bulunuyor. Tüm belgelerin eksiksiz olması durumunda 1 yıllık yasal ikamet kartı teslim ediliyor.

EUROYA GEÇİŞ VE EKONOMİK AVANTAJLAR

2026 yılıyla birlikte euro bölgesine dahil olan Bulgaristan, finansal işlemlerin kolaylaşmasıyla dijital çalışanlar için daha cazip bir liman haline geldi. Diğer Schengen ülkelerindeki yüksek kira ve geçim maliyetlerinden kaçanlar için Bulgaristan, hem AB standartlarında bir yaşam hem de daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Hızlı internet altyapısının yaygınlığı da teknoloji odaklı çalışanların bu ülkeyi tercih etmesindeki ana etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.