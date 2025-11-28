Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Schengen vizesi için randevu bulmakta ciddi güçlük yaşıyor. Özellikle Fransa vizesi başvurularında randevu sıkıntısı nedeniyle başvuru sahiplerinin aracı kişilere 500 Euro’ya kadar ödeme yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Artı33'de yer alan habere göre, Fransa’da yaşayan Türkiye kökenli İsmail Çıtak, VFS Global üzerinden yapılan randevu başvurularının sistem hataları nedeniyle alınamadığını, bazı aracı kişi ve acentaların ise vize garantisi olmayan randevular için 350–500 arası Euro talep ettiğini söyledi.

"SİSTEM İŞLEMİYOR"

Her yıl ailesi için düzenli vize başvurusu yaptığını belirten Çıtak, bu yıl randevu almakta zorlandıklarını ifade ederek, “Uzun süredir bekledik ancak olumlu sonuç alamadık” dedi. Sorunun büyüdüğünü vurgulayan Çıtak, “Şuan gerçekten çözümsüz gibi duran bir sorunla karşı karşıyayız” sözleriyle sistemin işlemediğini aktardı.

120 EURO OLAN MASRAF KARABORSADA 500 EURO'YA ÇIKIYOR

Çıtak ayrıca, acentalara danıştığında kendisine “Kişi başı 350-500 Euro verirseniz yardımcı oluruz” denildiğini belirtti. Çıtak yaşadığı olayla ilgili şunları aktardı;

"Bende birkaç seyahat acentasına vize randevusu konusunda bana yardımcı olup olamayacaklarını sordum. Randevu alabileceklerini ancak kişi başı 350- 500 Euro gibi bir hizmet bedeli olduğunu söylediler. Bu miktarın VFS Global aracılığıyla konsolosluğa ödediğimiz 120 Euro olan başvuru dosya masrafı ve vize ücretinden kat kat pahalı olduğunu söylediğimde ise bu bedeli bot sistemi üzerinden randevu alan aracı kişilere ödediklerini söylediler”

Sorunları hem VFS Global’e hem de Fransa İstanbul Başkonsolosluğu’na ilettiğini söyleyen Çıtak, VFS’nin öneriler sunduğunu ancak sorunun giderilemediğini, Başkonsolosluğun ise günlük yaklaşık 400 dosyayla ilgilendiği için yoğunluğun arttığını bildirdiğini ifade etti.