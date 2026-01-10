Suriye Arap Haber Ajansı SANA, Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı'nın SDG ile gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Halep'in Şeyh Maksud mahallesindeki operasyonların tamamlandığını duyurdu.

Suriye ordusu SDG'nin yuvalandığı Şeyh Meksud mahallesini tamamen temizlediğini belirtti. Kalan SDG'lilerin "sivillerin arasında saklandığını" belirtti.

Suriye ordusu kaynaklarına göre SDG militanlarının bir kısmı da, saldırılar düzenledikten sonra Halep'in altındaki tünellere kaçıyor. Tünellerin temizlenmesi amaçlanıyor.

Dün saat 18:00'dan sonra başlayan ve SDG'nin ihlal ettiği ateşkesten sonra gelen operasyon, Şeyh Maksud'dan çekilmeyi reddeden SDG'nin 'sonuna kadar savaşacağını' duyurması üzerine yapıldı.

SDG SİVİLLERİ SİLAH ZORUYLA TUTTU

Suriye ordusu, bölgede 2 insani koridor açarak sivillerin bölgeden çekilmesine olanak tanımıştı. Ancak yerel kaynaklara göre SDG, sivilleri silah zoruyla bölgelerde tuttu.

Suriye ordusu ise bölgede dikkatle ilerleyerek operasyonu sürdürdü

Bunanla birlikte operasyon bölgesinde Suriye ordusunun ilerlemesi durdurulamıyor. Birçok SDG militanının teslim olduğu aktarıldı. Ancak kalan SDG üyelerinin sivilleri kalkan olarak kullandığı vurgulandı.

Suriye Savunma Bakanlığı ayrıca, ordunun “bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak ve sivilleri korumak için her türlü saldırgana karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğini ve bunları yok edeceğini” ekledi.