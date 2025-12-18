Terör örgütü PKK’nın Suriye kolunu oluşturan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Suriye ordusuna katılması için Türkiye tarafından yıl sonuna kadar süre tanındı. Bu nedenle gözler, örgütün ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı yapılanmalarına çevrildi.

GİZLİ SERVİZLERİ VAR

SÖZCÜ’nün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, SDG çatısı altında yaklaşık 100 bin kişilik silahlı bir yapılanma bulunuyor. Bu yapılanmanın 30 binini sözde polis gücü, 70 binini ise silahlı militanlar oluşturuyor. Yapı içerisinde özel kuvvetler ile sözde polis ve asayiş birimlerinin yanı sıra gizli bir istihbarat servisinin de yer aldığı tespit edildi.

SDG bünyesindeki silahlı unsurların, ağırlıklı olarak Irak’ın kuzeyinden ve Türkiye’den giden teröristlerden oluştuğu belirtildi. YPG ve kadın yapılanması YPJ’nin yanı sıra, IŞİD’le mücadele gerekçesiyle kurulan YAT (Anti Terör Birlikleri), TOL (Askeri Operasyon Timleri), İç Güvenlik Birimi, Askeri Birlik Komutanlıkları ve sözde askeri akademiler de bu yapıda faaliyet gösteriyor.

Sutoro adlı sözde polis gücü, sınır muhafızları, asayiş birimleri, saldırı tugayları, topçu taburları, roket ve sabotaj okulları ile ağır silah ve özel operasyon taburları da SDG çatısı altında bulunuyor. REL (Rêxistina Ewlekariya Leşkeri – Askeri Güvenlik Teşkilatı) adlı verilen gizli bir istihbarat servisi de mevcut.

Silahlı teröristler yemin ederek göreve başlıyor.

SDG kanton ilan etti ve petrolü ele geçirdi

SDG, işgali altında tuttuğu bölgelerde sözde “özerk kantonlar” ilan ederken, yerleşim birimlerinin giriş ve çıkışlarını terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleriyle donattı. Petrol rafinerileri ile gaz ve petrol kuyularının tamamının örgütün kontrolünde olduğu belirtildi.

SDG’li teröristler sınır hattında konuşlandı

SDG’li teröristlerin, Türkiye sınır hattında keşif ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğü de raporlara yansıdı. Teröristlerin; Rakka, Tabka, Tişrin Barajı çevresi, Münbiç kırsalı, Dirbesiye, Tel Temir, Haseki, Malikiye, Deyr ez-Zor, Kamışlı, Kobani, Amude, Rimelan, Resulayn ve Tel Abyad kırsalının yanı sıra Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut’ta konuşlular.

ABD, SDG’yi iyi donattı

Yaklaşık bin 200 TIR dolusu silah mühimmat ve askeri teçhizat gönderildi.

- ABD Savunma Bakanlığı’nın, SDG’ye her yıl milyonlarca dolarlık bütçe ayırdı. Teröristlere maaş verildi.

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı aracılığıyla İsveç menşeli AT-4 tanksavar füzeleri, RPG-7 roketatarlar, M-4 Carbine, M-16 ve M-15 piyade tüfekleri, zırh delici tanksavar füzeleri ile lazer hedef işaretleyiciler sevk edildi.

- SDG’ye Strella, Stinger ve İgla füzeleri ile 60 ve 82 milimetrelik havan topları verildi.

- Gece görüş gözlükleri, uydu tabanlı coğrafi konum belirleme sistemleri ve çeşitli teknik cihazlar örgüte teslim edildi. Mayın ve uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı dayanıklı, çöl koşullarına uygun kurşun geçirmez zırhlı Hammer tipi jeep’ler ile üzerinde doçka uçaksavar bulunan zırhlı araçlar envantere eklendi.

- IŞİD’le mücadele gerekçesiyle, Haseki’ye bağlı Rimelan’daki ABD askeri üssüne iniş yapan 4 askeri kargo uçağıyla silah, teknik ekipman, mayın temizleme cihazları ve insansız hava araçları getirildi.

- El Velid Sınır Kapısı’ndan geçen 27 araçlık konvoydaki ağır silahlar, Haseki kırsalındaki Kasrek Bölgesi’nde bulunan ABD askeri üssüne ulaştırıldıktan sonra SDG/YPG kamplarına dağıtıldı.