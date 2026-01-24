Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, Suriye ordusunun başarılı operasyonlarıyla büyük oranda etkisiz hale getirilmesinden sonra terör örgütünün elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti, 18 Ocak'da ateşkes imzaladı. Suriye Hükümeti, YPG/SDG'ye 4 gün istişare süresi verdi.

Nitekim anlaşma konusunda tam uzlaşı sağlanması halinde bu dört günlük sürenin uzayabileceği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV'ye verdiği röportajda, ateşkesin uzayabileceği belirtildi.

Fidan, röportajda "Bu noktada bir talep var. Bu talebin de tabii artıları eksileri var. Aslında ideal olan tabii ki IŞİD mahkumlarının Suriye'den transferi. Bu vuku bulurken mevcut çatışmamazlık ortamının da devam etmesi gerekiyor. Bizim istediğimiz zaten hiç olmasın çatışma. İki taraf da gelsin sulh içerisinde, medeni bir şekilde problemlerini masaya yatırsın. Baştan beri de ben biliyorsunuz hep onu söylüyorum. Görüşsünler ve çözsünler." diye konuştu.

BÖLGENİN SİNİR UCU: IŞİD HAPİSHANELERİ

IŞİD'li mahkumların bulunduğu hapishaneler ve Suriye'nin doğusundaki petrol sahaları, SDG'nin kontrolü altındaydı.

Petrol sahalarının güvenli bir şekilde Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi için SDG'nin işbirliği gerekli görülüyor. Ancak asıl önemli olan, IŞİD'li teröristlerin bulunduğu hapishaneler.

Al-Hol ve Aktan hapishanelerinde bulunan IŞİD'li mahkumların tüm güvenlik önlemleriyle Irak'a nakledilmesi amaçlanıyor. Eğer çatışmalar yeniden başlarsa, bu nakil tehlikeli bir hale geliyor.

Çatışmlara esnasında bazı IŞİD'li mahkumların hapishanelerden kaçtığı öğrenilmişti. Suriye Hükümeti SDG'nin ABD tarafından korumakla yükümlendirildiği mahkumları saldığını söyledi.

Diğer yandan SDG, bu suçlamayı reddetti ve hızla geri çekildikleri esnada IŞİD üyelerinin hapishanelerden kaçtığını öne sürdü.

ABD, IŞİD'li mahkumların herhangi bir şekilde kaçmasını istemiyor. Bu sebeple bölgede ateşkesin bir ay kadar bir süreye kadar uzaması olası görünüyor.

Ancak SDG'nin defalarca ateşkesleri ihlal etmesi ve anlaşmaları uygulamaması, yeni çatışmaların da zeminini hazırlıyor.

'SDG, IŞİD'Lİ MAHKUMLARI TUTAMADI'

Diğer yandan, The Financial Times'ın yayınladığı bir habere göre ateşkesin gelecek günlerde kalıcı olmayacağı düşünülüyor. ABD'nin IŞİD'li mahkumları Irak'a taşıması bunun en önemli göstergesi.

Nitekim bölgede, IŞİD'li mahkumların hapiste tutulması için güvenli bir ortam veya grubun bulunmadığı da ima edildi. FT'ye konuşan isimsiz bir batılı diplomat, bazı IŞİD'li mahkumların kaçmasından doğrudan SDG'yi sorumlu tuttu.

SDG'yi eleştiren diplomat, “Artık onlara hapishaneler konusunda güvenemeyeceğimizi gösterdiler. Hapishaneleri tek edip en koyu IŞİD'li tutuklularının kaçmasına göz yummaya hazır olmaları herkesi kızdırdı.” diye konuştu.

SDG, tahkim edilmiş Kobani'de siper aldı. SDG elebaşlarından olan İlham Ahmed, “sorunların diplomatik yollarla sona ermesini istiyoruz, ancak seferberlik halindeyiz ve savaşmaya hazırız” diye konuştu.