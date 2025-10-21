Sebastapolis Antik Kenti milattan sonra 98-117 yılları arasında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılmış, döneminde Karadeniz'in en büyük beş şehrinden biri olarak görülmüştü.

Paranın da basılabildiği Sebastapolis Antik kenti zamanının zengin bir şehri olarak değerlendiriliyor.

Bölgede 1987'de başlayıp 1990'da ara verilen kazı çalışmaları 2010'da yeniden başladı.

Sulusaray ilçesindeki antik kentin bir kısmı bu kazılarda ortaya çıktı. 3 bin 500 nüfuslu ilçede vatandaşlar antik kentle iç içe bir yaşam sürüyor.

Antik kentteki kazıların bu yılki bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü.

Şu ana kadar yapılan kazılarda bulunanlar:

Geç Roma, Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen bitkisel, geometrik ve figürlü bezemelerin bulunduğu mozaik döşeli zemine sahip apsisli yapı

Roma Dönemi'ne ait sur ve hamam

Bizans Dönemi'ne ait kilise ve mezarlar

Sütun

Sütunce

Kaide

Sütun başlığı

Pithos

Mimari elemanlar

Tuğla parçaları

Aslan başlı mermer masa ayağı

Çeşitli dönemlere ait sikkeler

Küçük buluntular

Kilisenin kazılarda ortaya çıkarılmaya çalışıldığını da aktaran Yiğitpaşa, şöyle konuştu:

"Restorasyonunu tamamlayarak turizme kazandırmak hedefimiz. Bu kazı çalışmalarında küçük buluntular da bulduk. Kazılarda üç tane yazıt bulduk. Bir tanesi mezar taşı. Bunların üzerinde çalışmalarımız henüz devam ediyor. Bunların çözümlemesini yapacağız."

Yazıtlardan birinin küçük bir çocuğa ait olduğunu düşündükleri mezar taşı olduğunu söyleyen Yiğitpaşa şunları anlattı:

"En tatlı' yazıyor. Buradan anlıyoruz bir ailenin küçük çocuğunu kaybettiği ve o dönem o ibareler kullanılıyor. Acıma ve sevgi ifade ediyor. Grekoromen tarzda bir yazıt olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yazıtımız onurlandırma yazıtı mahiyetinde. Bir tanesinde silik yazılar olmakla birlikte şehir adı geçiyor. Şehri adı kırık olduğu için anlaşılamadı. Nektaton ismi geçiyor. Aidiyet ile ilgili bir isim olabilir."

Üçüncü yazıtta 1'inci Konstatin'in adının geçtiğini belirten Yiğitpaşa, "Yazıt dördüncü yüzyılın başlarına tarihlenebilir. Ortada yenilmez Konstatin ibaresi var. Bu da bizim için önemli" dedi.