UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti. Alman ekibinin teknik direktörü Sebastian Hoeness, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’yi tebrik ederek konuşmasına başlayan Sebastian Hoeness, “Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Sıkı, yoğun, yüksek kalitede geçen bir maç oldu. Mağlubiyetin üzüntüsü var. Dönem dönem maçın gidişatını lehimize çevireceğimiz olasılıklar oldu. Değişiklikler yaptık. Basel maçında olduğu gibi bir sonuç ortaya çıktı. Takıma teşekkür ediyorum. Yüksek bir performans sergilediler. İstekli oynadılar. Her şeyden önce başımız dik. Cesur bir oyun sergiledik. Anlayamadığımız bir penaltı pozisyonu oldu. Fenerbahçe’nin penaltı pozisyonu oldu. Haklı olarak verildi. Bizim penaltımız iptal edildi. VAR’a gidildi. Bizim gördüğümüz kesin bir temas vardı. Bunun oyununun devam eden sürecinde oyunu kontrol etmeye başladık. Fakat istediğimiz sonucu alamadık” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE’YE KARŞI İSTANBUL’DA OYNAMAK ZOR"

Takımın mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getiren Hoeness, “Elbette takımda üzüntü var. Daha fazlası olabilirdi. Beklentimiz bu yöndeydi. Fenerbahçe’ye karşı, İstanbul’da oynamak zor. 3 puanı öncesinden planlamak olmaz. Atmosfer takıma yansıdı. Yüksek kalitede bir maç geçti. Baskısı, heyecanı, tutkusu yoğun bir maç geçti. Fenerbahçe’ye saygı göstermek gerekiyor Onlar da istekli oynadılar. Sonuçta bizden 1 gol fazla attılar” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı’nın önemli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Sebastian Hoeness, “Türk Milli Takımı’nı iyi bir yerde görüyorum. Son yıllarda geldiği noktada. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan iyi oyuncuları var. Dediğim gibi Türk Milli Takımı’nı iyi bir noktada görüyorum” dedi.

"FENERBAHÇE HEM TAKIMI HEM DE TARAFTARIYLA BU DURUMU YÖNETEBİLİYOR"

Fenerbahçe’nin hem takım hem de taraftarıyla zor anlardan çıkabildiğine dikkat çeken Hoeness, “82’nci dakikadaki pozisyon Deniz bunu daha önce gol yapabilmiş birisi. Sadece o değil, genel olarak burada özellikle ikinci yarının son 20 dakikasında gerekli ivmeyi kazanamıyoruz. Burada Fenerbahçe’nin etkisini de söylemek gerekiyor. Fenerbahçe hem takımı hem de taraftarıyla bu durumu yönetebiliyor. Bize buradan öğrenmek çıkıyor. Son 15 dakikadaki oyunumuzla beraber daha çok pozisyon elde edebilirdik” diye konuştu.